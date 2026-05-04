Todo confirmado: River enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final Debido al resultado de Defensa y Justicia ante Gimnasia de Mendoza, se terminó de confirmar el partido entre River y San Lorenzo. 4 de mayo 2026 · 19:42hs

River y San Lorenzo se enfrentarán en octavos.

En pleno Estadio Monumental de Núñez y por la última fecha del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, River Plate diagramó un nuevo papelón. Es que cayó derrotado por Atlético Tucumán, quien se impuso por la mínima diferencia en territorio ajeno y le puso punto final a una insólita racha sin ganar fuera de casa.

De esta manera, las dudas volvieron a reinar de forma contundente sobre el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet que, más allá de un buen porcentaje de puntos cosechados desde su llegada, todavía no pudo enderezar el barco después de un muy flojo segundo ciclo de Marcelo Gallardo en el banco de los suplentes.

River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio River cierra la fase regular en el estadio Monumental

Pese a ello, el Millonario culminó en la segunda colocación de la Zona B de la presente edición del certamen doméstico. Y quedó a la espera de conocer su contrincante en los octavos de final, con altísimas chances de que el mismo sea San Lorenzo de Almagro, relegado al séptimo puesto tras su derrota contra Inependiente en el Nuevo Gasómetro. Todo quedó confirmado este lunes tras el partido entre Gimnasia de Mendoza y Defensa.