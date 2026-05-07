Uno Entre Rios | Escenario | Feria Internacional del Libro

La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

Mariana Bolzán y Ricardo Romero protagonizaron el Día de Entre Ríos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

7 de mayo 2026 · 14:49hs
La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

La provincia de Entre Ríos tuvo este miércoles su jornada especial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con presentaciones de libros, autores y editoriales que forman parte de la producción cultural entrerriana. La actividad se desarrolló en la Sala Cortázar del predio ferial y fue organizada por el Gobierno provincial.

El Día de Entre Ríos reunió libros, autores y editoriales en la Feria Internacional del Libro

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una producción literaria actual de la provincia

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

el show esta pensado para que todos esten cerca, desde la primera fila hasta la ultima

"El show está pensado para que todos estén cerca, desde la primera fila hasta la última"

Durante el Día de Entre Ríos en la FILBA 2026 se presentaron Horizonte de sucesos, novela de Mariana Bolzán, ganadora del Premio Fray Mocho; y Perros de la lluvia, del escritor entrerriano Ricardo Romero, publicado por Azogue Libros.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, señaló: “Es una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso que Entre Ríos pueda expresar y compartir su potencia, su identidad, sus historias, hoy en el evento cultural más importante del país”.

Horizonte de sucesos, de Bolzán, autora oriunda de Paraná, fue seleccionada entre más de 30 obras presentadas en la convocatoria federal del Premio Fray Mocho, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. El jurado destacó la “originalidad de un conflicto cercano a la realidad, oficio en la construcción del relato y un trabajo agudo en los detalles”. La publicación estuvo a cargo de la Editorial de Entre Ríos.

Sobre Perros de la lluvia, la reseña del escritor Jorge Consiglio describe: “Bajo una lluvia persistente y una serie de hundimientos inexplicables que horadan el suelo de Paraná, Perros de la lluvia despliega un mosaico de historias que avanzan a través de bifurcaciones y derivas (…) Con un tono que conjuga lo absurdo y lo ominoso, Romero edifica con maestría un verosímil perturbador dentro de una tradición en la que el realismo no irrumpe, gana densidad”.

Ambas publicaciones pueden adquirirse en el stand de Entre Ríos, ubicado en el Pabellón Ocre Nº3017 de la Feria del Libro.

También participó de la presentación el director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá.

Además de las actividades centrales, todos los días continúan las presentaciones de libros de autores entrerrianos —más de 30 seleccionados mediante convocatoria abierta— y 20 editoriales de la provincia exponen sus catálogos hasta el 11 de mayo.

Entre las editoriales presentes se encuentran la Editorial de Entre Ríos, Vaina Libros, Canto Rodado, Nutrias, El Equipo Azul, Camalote, EDUNER, Drakkar, Ediciones Mitocondria, Palo Santo, La Ventana Ediciones, Rodolfo García Editora, Oyé Ndén, Flor del Ceibo, Ana Editorial, Equilibro Ediciones, Editorial Municipal, Los libros de Elián y Montaña.

LEER MÁS: Paraná acompañó la avant-première de "Emboscada" en el Teatro 3 de Febrero

Feria Internacional del Libro Entre Ríos Literatura
Noticias relacionadas
“Icaria”: una payasa frente al miedo y los sueños

"Icaria" llega a Casa Boulevard con una historia sobre los sueños y el deseo de volar

Cine hecho en Entre Ríos: “Emboscada” se presentó en Paraná

Paraná acompañó la avant-première de "Emboscada" en el Teatro 3 de Febrero

martyr presenta su primer show en vivo en parana

Martyr presenta su primer show en vivo en Paraná

la compania la perra alegria presenta memorias latinoamericanas en parana

La compañía La Perra Alegría presenta "Memorias Latinoamericanas" en Paraná

Ver comentarios

Lo último

La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

Oro Verde oficializó su salida del consorcio regional y reforzó la gestión local de residuos

Oro Verde oficializó su salida del consorcio regional y reforzó la gestión local de residuos

Paritaria estatal: el Gobierno ofreció 3,5% de aumento y los gremios pidieron mejorar la propuesta

Paritaria estatal: el Gobierno ofreció 3,5% de aumento y los gremios pidieron mejorar la propuesta

Ultimo Momento
La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

Oro Verde oficializó su salida del consorcio regional y reforzó la gestión local de residuos

Oro Verde oficializó su salida del consorcio regional y reforzó la gestión local de residuos

Paritaria estatal: el Gobierno ofreció 3,5% de aumento y los gremios pidieron mejorar la propuesta

Paritaria estatal: el Gobierno ofreció 3,5% de aumento y los gremios pidieron mejorar la propuesta

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones

Amenazas en escuelas: Santa Fe judicializará los casos de quienes no paguen las intimaciones

Futsal: Don Bosco, por el pase a semis en el Nacional de Clubes C20

Futsal: Don Bosco, por el pase a semis en el Nacional de Clubes C20

Policiales
Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

Gualeguay: liberaron al camionero acusado por la muerte de Cecilia y convocan a una marcha

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

Autovía Artigas: volcó un camión que transportaba cerdos

Autovía Artigas: volcó un camión que transportaba cerdos

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Detienen en Santa Fe a prófugos por intento de homicidio en zona de islas de Entre Ríos

Detienen en Santa Fe a prófugos por intento de homicidio en zona de islas de Entre Ríos

Ovación
Futsal: Don Bosco, por el pase a semis en el Nacional de Clubes C20

Futsal: Don Bosco, por el pase a semis en el Nacional de Clubes C20

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Ciclista se afianza como líder del Torneo Apertura de la APB

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná goleó y es semifinalista

River Plate se mide con Carabobo de visita en Venezuela

River Plate se mide con Carabobo de visita en Venezuela

Platense recibe a un gigante del fútbol sudamericano

Platense recibe a un gigante del fútbol sudamericano

La provincia
La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

Termas y enoturismo: la fórmula que potencia los atractivos que Entre Ríos ofrece a los visitantes

Termas y enoturismo: la fórmula que potencia los atractivos que Entre Ríos ofrece a los visitantes

Clamor unificado en Gualeguay por la erradicación de Soluciones Ambientales

Clamor unificado en Gualeguay por la erradicación de Soluciones Ambientales

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

Dejanos tu comentario