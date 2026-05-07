La literatura entrerriana tuvo su día en la Feria Internacional del Libro

Mariana Bolzán y Ricardo Romero protagonizaron el Día de Entre Ríos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La provincia de Entre Ríos tuvo este miércoles su jornada especial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con presentaciones de libros, autores y editoriales que forman parte de la producción cultural entrerriana. La actividad se desarrolló en la Sala Cortázar del predio ferial y fue organizada por el Gobierno provincial.

El Día de Entre Ríos reunió libros, autores y editoriales en la Feria Internacional del Libro

"El show está pensado para que todos estén cerca, desde la primera fila hasta la última"

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Durante el Día de Entre Ríos en la FILBA 2026 se presentaron Horizonte de sucesos, novela de Mariana Bolzán, ganadora del Premio Fray Mocho; y Perros de la lluvia, del escritor entrerriano Ricardo Romero, publicado por Azogue Libros.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, señaló: “Es una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso que Entre Ríos pueda expresar y compartir su potencia, su identidad, sus historias, hoy en el evento cultural más importante del país”.

Horizonte de sucesos, de Bolzán, autora oriunda de Paraná, fue seleccionada entre más de 30 obras presentadas en la convocatoria federal del Premio Fray Mocho, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. El jurado destacó la “originalidad de un conflicto cercano a la realidad, oficio en la construcción del relato y un trabajo agudo en los detalles”. La publicación estuvo a cargo de la Editorial de Entre Ríos.

Sobre Perros de la lluvia, la reseña del escritor Jorge Consiglio describe: “Bajo una lluvia persistente y una serie de hundimientos inexplicables que horadan el suelo de Paraná, Perros de la lluvia despliega un mosaico de historias que avanzan a través de bifurcaciones y derivas (…) Con un tono que conjuga lo absurdo y lo ominoso, Romero edifica con maestría un verosímil perturbador dentro de una tradición en la que el realismo no irrumpe, gana densidad”.

Ambas publicaciones pueden adquirirse en el stand de Entre Ríos, ubicado en el Pabellón Ocre Nº3017 de la Feria del Libro.

También participó de la presentación el director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá.

Además de las actividades centrales, todos los días continúan las presentaciones de libros de autores entrerrianos —más de 30 seleccionados mediante convocatoria abierta— y 20 editoriales de la provincia exponen sus catálogos hasta el 11 de mayo.

Entre las editoriales presentes se encuentran la Editorial de Entre Ríos, Vaina Libros, Canto Rodado, Nutrias, El Equipo Azul, Camalote, EDUNER, Drakkar, Ediciones Mitocondria, Palo Santo, La Ventana Ediciones, Rodolfo García Editora, Oyé Ndén, Flor del Ceibo, Ana Editorial, Equilibro Ediciones, Editorial Municipal, Los libros de Elián y Montaña.