En el cierre de la fase regular, el Decano se impuso por 1 a 0 en condición de visitante. Pese a ello, River ya se aseguró el segundo lugar en la Zona B.

River Plate cayó 1-0 ante Atlético Tucumán este domingo en el estadio Monumental, por la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura, en un resultado que sacudió la pelea en la Zona B y dejó al equipo de Núñez con más dudas que certezas de cara al inicio de los playoffs.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet ya se había asegurado el segundo puesto de la Zona B y salió decidido ante su gente, pero se encontró con un rival ordenado, eficaz y que supo golpear en el momento justo. El único tanto del partido llegó en el primer tiempo y terminó siendo determinante en el desarrollo del juego. Al gol lo convirtió Renzo Tesuri.

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Desde el arranque, River intentó imponer condiciones con la posesión de la pelota y la iniciativa ofensiva, empujado por su gente. Sin embargo, le costó encontrar profundidad ante un Atlético Tucumán bien plantado, que cerró espacios y apostó a la recuperación rápida para salir de contra.

Con el correr de los minutos, el Decano comenzó a animarse y logró incomodar al local. En una de esas aproximaciones encontró la ventaja: una jugada bien elaborada que terminó con una definición certera para el 1-0, silenciando al Monumental y obligando a River a cambiar el ritmo.

River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio

river atletico tucuman 1 River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio

El golpe impactó en el equipo de Núñez, que intentó reaccionar con mayor intensidad, pero chocó con sus propias imprecisiones en los últimos metros. Le faltó claridad en el último pase y eficacia en la definición, dos aspectos que fueron determinantes a lo largo del encuentro.

En el complemento, River redobló la apuesta. El Chacho Coudet movió el banco en busca de mayor peso ofensivo y adelantó líneas, dejando espacios que Atlético Tucumán intentó aprovechar de contraataque. Aun así, el protagonismo siguió siendo del local, que manejó la pelota pero sin la contundencia necesaria. Ingresó Juanfer junto a Kendry Páez, pero no supieron resolver las falencias del conjunto Millonario en el frente del ataque.

Las situaciones llegaron, pero entre la falta de puntería y las intervenciones del arquero visitante, el empate nunca se concretó. Atlético, por su parte, sostuvo la ventaja con orden defensivo y concentración, resistiendo los embates en los minutos finales.

El cierre mostró a River volcado en ataque, pero sin ideas claras para quebrar el cerrojo tucumano. La visita, inteligente, manejó los tiempos y se llevó un triunfo de enorme valor fuera de casa.

Con este resultado, el Millonario no perdió su lugar en la zona B, pero deberá reponerse rápidamente si quiere pasar de fase en los playoffs. Resta definir quien será el rival de River en la próxima instancia del Torneo Apertura. San Lorenzo, por el momento, es el rival a la espera del partido entre Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza en el sur del país. Si el Halcón de Varela gana por 2 o más goles será el rival de los dirigidos por Chacho Coudet, de lo contrario será San Lorenzo.

Atlético Tucumán, en tanto, celebró una victoria en condición de visitante luego de varias temporadas sin poder lograrlo.