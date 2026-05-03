Uno Entre Rios | Ovación | River

River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio

En el cierre de la fase regular, el Decano se impuso por 1 a 0 en condición de visitante. Pese a ello, River ya se aseguró el segundo lugar en la Zona B.

3 de mayo 2026 · 18:35hs
River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio

River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio

River Plate cayó 1-0 ante Atlético Tucumán este domingo en el estadio Monumental, por la última jornada de la fase regular del Torneo Apertura, en un resultado que sacudió la pelea en la Zona B y dejó al equipo de Núñez con más dudas que certezas de cara al inicio de los playoffs.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet ya se había asegurado el segundo puesto de la Zona B y salió decidido ante su gente, pero se encontró con un rival ordenado, eficaz y que supo golpear en el momento justo. El único tanto del partido llegó en el primer tiempo y terminó siendo determinante en el desarrollo del juego. Al gol lo convirtió Renzo Tesuri.

River viene de lograr un gran triunfo por la Copa Sudamericana.

River cierra la fase regular en el estadio Monumental

Lucas Martínez Quarta convirtió de cabeza tras un buen centro de Lucas Silva. Fue  1 a 0 para River. 

River Plate le ganó sobre la hora a RB Bragantino en Brasil y lidera su grupo

Desde el arranque, River intentó imponer condiciones con la posesión de la pelota y la iniciativa ofensiva, empujado por su gente. Sin embargo, le costó encontrar profundidad ante un Atlético Tucumán bien plantado, que cerró espacios y apostó a la recuperación rápida para salir de contra.

Con el correr de los minutos, el Decano comenzó a animarse y logró incomodar al local. En una de esas aproximaciones encontró la ventaja: una jugada bien elaborada que terminó con una definición certera para el 1-0, silenciando al Monumental y obligando a River a cambiar el ritmo.

River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio

river atletico tucuman 1
River perdi&oacute; con Atl&eacute;tico Tucum&aacute;n en el Monumental y se retir&oacute; silbado del estadio

River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio

El golpe impactó en el equipo de Núñez, que intentó reaccionar con mayor intensidad, pero chocó con sus propias imprecisiones en los últimos metros. Le faltó claridad en el último pase y eficacia en la definición, dos aspectos que fueron determinantes a lo largo del encuentro.

En el complemento, River redobló la apuesta. El Chacho Coudet movió el banco en busca de mayor peso ofensivo y adelantó líneas, dejando espacios que Atlético Tucumán intentó aprovechar de contraataque. Aun así, el protagonismo siguió siendo del local, que manejó la pelota pero sin la contundencia necesaria. Ingresó Juanfer junto a Kendry Páez, pero no supieron resolver las falencias del conjunto Millonario en el frente del ataque.

Las situaciones llegaron, pero entre la falta de puntería y las intervenciones del arquero visitante, el empate nunca se concretó. Atlético, por su parte, sostuvo la ventaja con orden defensivo y concentración, resistiendo los embates en los minutos finales.

El cierre mostró a River volcado en ataque, pero sin ideas claras para quebrar el cerrojo tucumano. La visita, inteligente, manejó los tiempos y se llevó un triunfo de enorme valor fuera de casa.

Con este resultado, el Millonario no perdió su lugar en la zona B, pero deberá reponerse rápidamente si quiere pasar de fase en los playoffs. Resta definir quien será el rival de River en la próxima instancia del Torneo Apertura. San Lorenzo, por el momento, es el rival a la espera del partido entre Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza en el sur del país. Si el Halcón de Varela gana por 2 o más goles será el rival de los dirigidos por Chacho Coudet, de lo contrario será San Lorenzo.

Atlético Tucumán, en tanto, celebró una victoria en condición de visitante luego de varias temporadas sin poder lograrlo.

River Atlético Tucumán Torneo Apertura Fútbol
Noticias relacionadas
River juega en Brasil este jueves.

River se mide con Bragantino en Brasil

River ganó de local ante su gente.

River Plate venció a Aldosivi y volvió al triunfo luego de la derrota en el Superclásico

River se presenta de local.

River buscará reponerse del golpe del Superclásico ante un Aldosivi que aún no ganó

De la mano de Pipi Vesco (foto), Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Ultimo Momento
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Inter se consagró campeón de la Serie A de Italia

Inter se consagró campeón de la Serie A de Italia

KePersonajes dio un recital espontáneo y gratuito en Concepción del Uruguay

KePersonajes dio un recital espontáneo y gratuito en Concepción del Uruguay

Policiales
Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Concordia: detienen sujeto por violencia de género y privación ilegítima de la libertad

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Autovía 14: colisión entre dos autos dejó varios heridos

Paraná: secuestro de drogas y detenidos en operativos policiales

Paraná: secuestro de drogas y detenidos en operativos policiales

Allanamientos en Villaguay: secuestraron cocaína, marihuana, dinero y una moto

Allanamientos en Villaguay: secuestraron cocaína, marihuana, dinero y una moto

Entre Ríos: una causa por una encomienda con 130 kilos de marihuana fue trasladada a CABA

Entre Ríos: una causa por una encomienda con 130 kilos de marihuana fue trasladada a CABA

Ovación
Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Sionista recibirá a figuras de la Selección Argentina

Rowing, campeón por duplicado del Campeonato Regional de Clubes

Rowing, campeón por duplicado del Campeonato Regional de Clubes

River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio

River perdió con Atlético Tucumán en el Monumental y se retiró silbado del estadio

Franco Colapinto fue séptimo en Miami tras sanción a Leclerc

Franco Colapinto fue séptimo en Miami tras sanción a Leclerc

Inter se consagró campeón de la Serie A de Italia

Inter se consagró campeón de la Serie A de Italia

La provincia
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes

Más de 200.000 turistas visitaron Entre Ríos el fin de semana largo

Más de 200.000 turistas visitaron Entre Ríos el fin de semana largo

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos tendrá su jornada central en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Domingos Cumbieros, una propuesta que se consolida como un fenómeno cultural

Domingos Cumbieros, una propuesta que se consolida como un fenómeno cultural

Entre Ríos: domingo sin lluvias, soleado y con mucho frío

Entre Ríos: domingo sin lluvias, soleado y con mucho frío

Dejanos tu comentario