River cierra la fase regular en el estadio Monumental

El estadio Monumental albergará el duelo de este sábado, a las 18.30, entre River y Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Apertura, aquella que fue postergada por el paro de AFA y que le pondrá punto final a la fase regular. Yael Falcón Pérez impartirá justicia en el partido televisado por ESPN Premium.

El Millonario, ya sin chances de quedar primero, buscará asegurarse el segundo puesto ante un equipo que lleva más de 250 días sin sumar puntos en condición de visitante.

River viene de obtener una victoria agónica en Brasil ante Red Bull Bragantino por la tercera fecha de la Copa Sudamericana y quedó como único líder del Grupo H con siete puntos. En el Apertura suma 29 pero ya no puede alcanzar a un Independiente Rivadavia que acumula 33. Una victoria le aseguraría el segundo lugar siempre y cuando Argentinos Juniors no le propicie una goleada histórica a Gimnasia en La Plata. Con un empate o una derrota, el Millonario quedará supeditado a lo que hagan el Bicho y Rosario Central, que lo pueden superar en puntos.

Finalizar segundo es importante para los dirigidos por Eduardo Coudet, ya que se asegurarían jugar en el Monumental hasta unas hipotéticas semifinales, en las que podría jugar de visitante únicamente si se cruza con el primero de la Zona A. Por lo pronto sabe que los octavos los jugará en su casa y el lunes por la tarde, una vez que termine el partido entre Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza, conocerá a su rival.

En cuanto a la formación, el Chacho rotará el equipo teniendo en cuenta que el próximo jueves jugarán ante Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, un duelo clave por el liderazgo del grupo. Nombres como Tobías Ramírez, Germán Pezzella, Matías Viña, Fabricio Bustos, Lucas Silva, Joaquín Freitas y Kendry Páez tienen serias chances de meterse desde el arranque.

Atlético Tucumán, por su parte, viene de igualar 1 a 1 ante Banfield y marcha 13° en la Zona B con 11 unidades, ya sin chances de meterse en octavos de final. Una floja campaña en la que acumuló dos victorias, cinco empates y ocho derrotas tiene al conjunto del norte del país 25° en la tabla de promedios y 27° en la anual, en plena lucha por la permanencia.

El Decano no suma un punto fuera de Tucumán desde el 18 de agosto del año pasado, cuando empató 2 a 2 ante Sarmiento en Junín. Desde entonces acumuló 13 derrotas consecutivas jugando fuera del Monumental José Fierro. Su última victoria en esta condición fue el 24 de enero del 2025 ante San Martín de San Juan.

De cara a este partido trascendental, Julio César Falcioni pondrá lo mejor que tiene a disposición con el objetivo de volver a sumar como visitante y escaparle a los puestos de descenso.

Formaciones para River Plate y Atlético Tucumán

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Tobías Ramírez, Germán Pezzella, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Hora y TV: 18.30 (ESPN Premium).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Monumental.