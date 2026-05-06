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Rodolfo D'Onofrio rompió el silencio: duras críticas a la falta de liderazgo en River

Rodolfo D'Onofrio analizó el presente del equipo de Eduardo Coudet y no ocultó su preocupación por la composición del plantel.

6 de mayo 2026 · 16:18hs
Rodolfo DOnofrio habló del presente de River.

Rodolfo D'Onofrio habló del presente de River.

El ex presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, reapareció en la escena pública con declaraciones que sacudieron el mundo millonario. En diálogo con el programa La Banda de La Pagina Millonaria, realizó un crudo diagnóstico sobre el plantel profesional y la gestión institucional, marcando una clara diferencia entre los liderazgos de su época y los que hoy integran el equipo.

"A River le está faltando liderazgo", sentenció sin vueltas. Al profundizar en su análisis, el dirigente contrastó la actualidad con los pilares de su exitoso ciclo: “En mi época teníamos a Maidana, Pinola, Enzo Pérez, Ponzio y alguno más, hoy nombrame a alguno parecido a estos… no hay”.

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D’Onofrio utilizó una metáfora artística para describir el contraste entre el imponente marco del Monumental y el rendimiento del equipo. "Tenemos el Colón, pero no tenemos artistas. Con ese marco, debemos tener un espectáculo diferente", lanzó con ironía.

En ese sentido, comparó la llegada de Eduardo Coudet con la de un piloto que debe aterrizar "un avión en medio de una tormenta" y pidió que el plantel se alinee verticalmente con el entrenador: "Coudet es el capitán del barco. Los jugadores son subtenientes o marineros. Tienen que darse cuenta de eso y hacerle caso. Y el que se quiera quedar en tierra, que se quede mientras el barco sigue".

El mensaje de Rodolfo D'Onofrio a Stefano Di Carlo

El presidente más ganador de la historia riverplatense elogió a la actual conducción del club, encabezada por Stefano Di Carlo. Si bien destaco su capacidad de trabajo e inteligencia, marcó el terreno sobre el desafío que enfrenta el joven dirigente. "Siempre le dije una cosa: que iba a entender lo que iba a pasar en River, pero que iba a saber si podía tener esa capacidad de liderazgo siendo presidente", reveló.

En un tono de advertencia, remarcó que Di Carlo se encuentra en un "momento complejo" donde la gestión ya no basta y se requiere de un rol de lider más marcado para atravesar la transición post-Gallardo.

Finalmente, el ex titular de la institución de Núñez pidió a los hinchas que cesen los insultos y silbidos hacia los jugadores, argumentando que "no sirve para nada" y que "le damos de comer a los demás". Además, se refirió a la polémica sobre el párate que tuvo el fútbol argentino por las investigaciones a la AFA: "Si yo hubiera estado en River, no hubiera votado el paro”.

Rodolfo D'Onofrio River Stefano Di Carlo Fútbol
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