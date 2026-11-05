River derrotó 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata

Con un penal convertido por Lucas Beltran y un gol de Ángel Correa River cerró la primera fase del Torneo Clausura con una victoria.

River Plate derrotó este jueves por 2 a 0 a Aldosivi de Mar del Plata, en el encuentro que abrió la última fecha de la Etapa Regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Lucas Beltrán, de penal, y Ángel Correa marcaron los goles del Millonario, que se impuso en el estadio José María Minella.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio encontró la diferencia en el complemento, luego de una primera etapa en la que le costó traducir su dominio en el marcador. Durante los primeros minutos, River generó algunas situaciones claras, pero se encontró con la resistencia del arquero Lucas Acosta.

Tomás Galván tuvo una buena oportunidad a los 22 minutos, aunque su remate se fue por encima del travesaño. Más tarde, a los 36, Acosta respondió ante un potente disparo de Lucas Beltrán. La ocasión más peligrosa llegó a los 43, cuando Thiago Almada ejecutó un tiro libre que terminó estrellándose en el travesaño.

Aldosivi también tuvo sus posibilidades y aprovechó algunos desacoples defensivos del conjunto visitante, aunque no logró romper el cero. De esta manera, se fueron al descanso con el marcador igualado.

En el complemento llegaron las emociones. A los 14 minutos, Santiago Moya había puesto en ventaja al Tiburón, pero la conquista fue anulada por posición adelantada de Andrés Vombergar, tras la intervención del VAR.

OFFSIDE: las líneas del VAR confirman la posición adelantada de Vombergar en el gol anulado a Moya. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/NQ06PQhwnX — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

River respondió y, a los 28 minutos, Bryan Ferreyra sancionó penal por una mano de Vombergar dentro del área, luego de revisar la acción a través de la tecnología. Lucas Beltrán se hizo cargo de la ejecución y estableció el 1 a 0. En medio de las protestas, Javier Sanguinetti fue expulsado.

Con la ventaja a su favor, el Millonario manejó el desarrollo y terminó de asegurar el triunfo en tiempo adicionado. A los 46 minutos, Ángel Correa apareció sin marca dentro del área y definió ante Acosta, luego de una asistencia de Francisco Ortega, para sellar el 2 a 0 definitivo.

¡SI LO DEJAN SOLO NO PERDONA! Centro de Ortega para Ángel Correa que apareció sin marca por el segundo palo y definió para el 2-0 de River ante Aldosivi. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/uOH1v6gfcK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

De esta manera, River cerró la fase regular con una victoria en Mar del Plata, mientras que Aldosivi, ya descendido, se despidió del certamen ante su público.

Formaciones de Aldosivi y River

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya (85' López), Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Brian Cufré (85' Anso); Agustín Palavecino, Martín García, Lucas Castro (85' Laurelli) y Alan Sosa; Nicolás Gaitan (77' Dadín); Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Así saldremos a la cancha en la fecha 16 ante @RiverPlate https://t.co/yEWcvwa2NZ — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) November 5, 2026

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña (81' Acuña); Tobías Andrada (92' Arambarri), Santiago Espíndola (81' Silva), Tomás Galván (66' Driussi); Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán (81' Borré). DT: Leonardo Ponzio.

Los 11 de River para enfrentar a Aldosivi en Mar del Plata #VamosRiver https://t.co/LOA6vQOcCY — River Plate (@RiverPlate) November 5, 2026

Goles: 76' L. Beltrán, p; 91' Correa

Árbitro: Bryan Ferreyra

Estadio: José María Minella