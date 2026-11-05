La Anmat permitirá reemplazar los prospectos impresos de los medicamentos por códigos QR, una medida que genera preocupación por el acceso a la información.

Los medicamentos podrán tener prospectos digitales con códigos QR desde el 16 de noviembre.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) habilitará, a partir del próximo 16 de noviembre, la posibilidad de que los laboratorios farmacéuticos reemplacen los tradicionales prospectos impresos de los medicamentos por códigos QR incorporados en sus envases.

La disposición forma parte de un proceso de modernización y digitalización de la información sanitaria, con el objetivo de facilitar el acceso a datos actualizados sobre los tratamientos. Sin embargo, la iniciativa también abrió un debate sobre las dificultades que podrían enfrentar los adultos mayores y las personas que no cuentan con dispositivos tecnológicos o conexión a internet.

A través de los códigos QR, los pacientes podrán consultar desde teléfonos celulares, tabletas u otros dispositivos las indicaciones de cada medicamento, las dosis recomendadas, las contraindicaciones, los posibles efectos adversos y las advertencias necesarias para su utilización segura.

El nuevo sistema permitirá que la información esté disponible en formato digital y pueda actualizarse sin necesidad de modificar los materiales impresos que acompañan a los productos farmacéuticos.

Cómo se implementará el nuevo sistema de prospectos

La disposición no establece la eliminación inmediata y obligatoria de todos los prospectos en papel. Por el contrario, habilita a los laboratorios a incorporar progresivamente el formato digital y definir los mecanismos para adaptar la presentación de sus medicamentos.

Desde el sector farmacéutico señalaron que la implementación será gradual, debido a que todavía existe un importante stock de productos elaborados y distribuidos con los tradicionales folletos informativos.

Por ese motivo, durante un período podrían convivir ambos formatos, mientras las empresas avanzan con las modificaciones necesarias en los envases y en los sistemas de acceso a la información.

Uno de los principales argumentos a favor de la digitalización es la posibilidad de mantener actualizados los datos sanitarios. Mediante los códigos QR, los laboratorios podrán incorporar modificaciones en las indicaciones, advertencias o contraindicaciones sin necesidad de volver a imprimir toda la documentación.

Preocupación por los adultos mayores y la falta de conectividad

La posibilidad de reemplazar los prospectos impresos generó cuestionamientos entre organizaciones de jubilados y consumidores, que advierten sobre las dificultades que podría representar el nuevo sistema para determinados sectores de la población.

Entre las principales preocupaciones aparece la situación de los adultos mayores que no utilizan teléfonos inteligentes o que encuentran obstáculos para acceder a herramientas digitales.

También se plantea el problema de las personas que viven en zonas rurales o localidades con conectividad limitada, donde el acceso a internet puede resultar insuficiente para consultar información sanitaria en el momento en que se necesita.

Las organizaciones consideran que los datos sobre medicamentos deben estar disponibles para todos los pacientes, independientemente de sus conocimientos tecnológicos o posibilidades económicas.

En ese sentido, advierten que la digitalización no debería convertirse en una barrera para conocer las indicaciones, las precauciones y los riesgos asociados con los tratamientos.

Las ventajas de contar con información actualizada

La incorporación de prospectos digitales también presenta ventajas relacionadas con la disponibilidad y actualización de los contenidos.

En el sistema tradicional, cualquier modificación de la información puede requerir cambios en los materiales impresos. Con los códigos QR, en cambio, los pacientes podrían acceder a versiones actualizadas de los documentos a través de plataformas digitales.

Además, el formato permitiría consultar los datos desde distintos dispositivos y facilitaría su lectura mediante herramientas de ampliación de texto, siempre que las plataformas utilizadas cuenten con condiciones adecuadas de accesibilidad.

No obstante, el funcionamiento de este mecanismo dependerá de que los usuarios dispongan de dispositivos compatibles y puedan conectarse a internet.

Una transición que plantea desafíos para los pacientes

La implementación de los códigos QR representa un cambio en la manera de acceder a la información sobre los medicamentos, que históricamente estuvo disponible mediante los prospectos incluidos dentro de los envases.

El desafío será compatibilizar las ventajas de la digitalización con la necesidad de garantizar que todos los pacientes puedan consultar las indicaciones necesarias para utilizar sus tratamientos de manera segura.

La convivencia temporal entre ambos formatos podría facilitar la adaptación de los usuarios, especialmente entre quienes tienen menor familiaridad con las herramientas tecnológicas.

A partir del 16 de noviembre, los laboratorios podrán comenzar a incorporar esta modalidad, mientras continúa el debate sobre la importancia de mantener alternativas de consulta para quienes no cuentan con acceso a los recursos digitales.