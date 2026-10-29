El tiempo también juega en el Superclásico. Boca recibirá a River este domingo en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, y el pronóstico anticipa un marcado cambio respecto del sábado: más humedad, nubosidad en aumento y una alta probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante el partido y la desconcentración.
Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas
Hay hasta 90% de probabilidad de lluvias en La Bombonera. Este domingo se jugará el Superclásico por fecha 15 del Torneo Clausura.
Marina Fernández, especialista de Meteored, explica que, si bien persiste cierta incertidumbre entre los modelos de referencia ECMWF y GFS sobre el horario de inicio de las lluvias, las últimas salidas elevaron de manera contundente la chance de precipitaciones: hace 48 horas el ECMWF mostraba apenas un 30% para el domingo y hoy la estimación para toda la jornada se ubica entre el 80 y el 90%.
“Ha aumentado considerablemente la probabilidad de ocurrencia de chaparrones y algunas tormentas”, señaló Fernández. Durante la previa, entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde, el ambiente será primaveral en la Ciudad, con temperaturas en ascenso hacia los 24-26 °C y un cielo que alternará sol con abundante nubosidad.
El viento del norte y noreste, con ráfagas superiores a 30 km/h, transportará aire cálido y húmedo, el principal ingrediente para el desarrollo de chaparrones en la segunda mitad del día.
Para quienes hagan fila desde temprano, nuestra especialista recomienda ropa liviana, protector solar, gorra y un impermeable compacto para usar más tarde.
¿Lloverá durante el Superclásico?
Entre las 15 y las 17, el Superclásico se jugará en la franja horaria más sensible a la inestabilidad. Meteored estima una probabilidad de chaparrones y alguna tormenta aislada del 70% al inicio del encuentro, que irá en aumento hasta el 80-90% al final de la tarde. Los acumulados rondarían los 10 mm o algo menos en las inmediaciones del estadio.
La temperatura máxima dependerá de cuándo lleguen las nubes: si la nubosidad aumenta temprano, cerca del mediodía, quedará entre 22 y 24 °C; si las primeras lluvias se demoran un par de horas, podría alcanzar los 25-26 °C. En cualquier caso, no hará falta abrigo.
Fernández aclara que los chaparrones serán localizados y de intensidad variable, por lo que algunos sectores cercanos podrían quedar sin lluvia. Un piloto liviano o un poncho impermeable será lo más práctico. Si se registra actividad eléctrica cercana –que no está descartada–, será fundamental respetar las indicaciones del personal de seguridad del estadio.