Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

Hay hasta 90% de probabilidad de lluvias en La Bombonera. Este domingo se jugará el Superclásico por fecha 15 del Torneo Clausura.

El tiempo también juega en el Superclásico . Boca recibirá a River este domingo en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, y el pronóstico anticipa un marcado cambio respecto del sábado: más humedad, nubosidad en aumento y una alta probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante el partido y la desconcentración.

Marina Fernández, especialista de Meteored, explica que, si bien persiste cierta incertidumbre entre los modelos de referencia ECMWF y GFS sobre el horario de inicio de las lluvias, las últimas salidas elevaron de manera contundente la chance de precipitaciones: hace 48 horas el ECMWF mostraba apenas un 30% para el domingo y hoy la estimación para toda la jornada se ubica entre el 80 y el 90%.

“Ha aumentado considerablemente la probabilidad de ocurrencia de chaparrones y algunas tormentas”, señaló Fernández. Durante la previa, entre el final de la mañana y las primeras horas de la tarde, el ambiente será primaveral en la Ciudad, con temperaturas en ascenso hacia los 24-26 °C y un cielo que alternará sol con abundante nubosidad.

El viento del norte y noreste, con ráfagas superiores a 30 km/h, transportará aire cálido y húmedo, el principal ingrediente para el desarrollo de chaparrones en la segunda mitad del día.

Para quienes hagan fila desde temprano, nuestra especialista recomienda ropa liviana, protector solar, gorra y un impermeable compacto para usar más tarde.

¿Lloverá durante el Superclásico?

Entre las 15 y las 17, el Superclásico se jugará en la franja horaria más sensible a la inestabilidad. Meteored estima una probabilidad de chaparrones y alguna tormenta aislada del 70% al inicio del encuentro, que irá en aumento hasta el 80-90% al final de la tarde. Los acumulados rondarían los 10 mm o algo menos en las inmediaciones del estadio.

La temperatura máxima dependerá de cuándo lleguen las nubes: si la nubosidad aumenta temprano, cerca del mediodía, quedará entre 22 y 24 °C; si las primeras lluvias se demoran un par de horas, podría alcanzar los 25-26 °C. En cualquier caso, no hará falta abrigo.

Fernández aclara que los chaparrones serán localizados y de intensidad variable, por lo que algunos sectores cercanos podrían quedar sin lluvia. Un piloto liviano o un poncho impermeable será lo más práctico. Si se registra actividad eléctrica cercana –que no está descartada–, será fundamental respetar las indicaciones del personal de seguridad del estadio.