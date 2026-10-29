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Enzo Fernández sobre la promesa del retorno a River

"Quiero y voy a volver en algún momento", aseguró Enzo Fernández. Además, el mediocampista habló sobre la final del Mundial.

29 de octubre 2026 · 18:23hs
Enzo Fernandez fue una de las figuras del Millonario campeón de la Liga 2021.

Enzo Fernandez fue una de las figuras del Millonario campeón de la Liga 2021.

El mediocampista argentino del Manchester City Enzo Fernández se despachó al hablar de la Selección Argentina y de la renuncia de Lionel Messi, y del guiño a los hinchas de River al hablar de su regreso al club antes de que termine su carrera: "Quiero y voy a volver en algún momento".

Fernández habló de la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Banda Roja en el futuro: "Quiero volver a River, lo dije un montón de veces y, cada vez que tengo la oportunidad, es algo que deseo mucho".

Además, al comparar su posible regreso con el de Leandro Paredes al club del que salió, Enzo se hizo cargo y reconoció que son palabras que "quedan en el archivo".

Aunque recalcó que "falta mucho", afirmó que lo dijo "totalmente decidido" y, a pesar de ser consciente de la ansiedad que pueda transmitir al hincha Millonario, aseguró: "Si lo digo es porque lo siento, necesito volver para ganar cosas, disfrutar más del mundo River, con más años de los que estuve".

La final del Mundial y la despedida de Messi

Enzo Fernández, sin pelos en la lengua, desmintió por completo las conspiraciones que circulaban por las redes sociales sobre un boicot en la final de la Copa del Mundo de 2026 y contó su experiencia con respecto al tema: "Me llamaban mi mamá y mi papá para ver qué había pasado. No pasó nada, todo mentira e inventado".

"España nos ganó bien y hay que felicitar al rival. Veníamos cargados de dos tiempos extra. Se hicieron muy desgastantes las últimas semanas y momentos del Mundial. El grupo llegó con lo justo", continuó el argentino.

Además, sobre el partido, ratificó la confianza en el equipo, el cual habría levantado la copa si llegaba a la instancia de los 12 pasos: "Si llegábamos a los penales, ganábamos; teníamos al Dibu Martínez, que no falla", y remarcó el estado físico con el que disputó el encuentro el arquero argentino: "No tenía movilidad en el dedo, increíble, pero el Dibu es eso, un animal".

El mediocampista del Manchester City se expresó tras la viralización de su reacción en el momento en que Lionel Messi se despedía de la gente y de la Selección argentina, en el estadio Monumental: "Recordaba momentos de cuando prendía la tele para verlo a él. Fue chocante ver que ya no va a estar con nosotros, es un dolor inmenso".

"Siempre soñé con jugar con él, desde chico hacía cuentas para ver si podía llegar a jugar con él y después de lograr todo lo que logramos juntos y disfrutarlo como compañero. Ver que nuestro ídolo no va a jugar más con nosotros fue muy chocante", finalizó Fernández.

Enzo Fernández River Mundial Messi
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