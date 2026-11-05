La Feria de Colectividades de Paraná se realizará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en Sala Mayo, con gastronomía, espectáculos y entrada gratuita.

Paraná se prepara para la 35ª Feria de Colectividades con gastronomía, música y danzas.

La ciudad de Paraná será escenario este sábado 7 y domingo 8 de noviembre de la 35ª Feria de Colectividades y el 8º Festival Patio de Sabores de las Colectividades, dos propuestas que reunirán gastronomía tradicional, expresiones artísticas y actividades culturales en la Sala Mayo, con entrada libre y gratuita.

El encuentro es organizado por la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. Durante ambas jornadas, representantes de distintas comunidades compartirán sus tradiciones, costumbres y expresiones culturales con vecinos y visitantes.

La programación incluirá 45 presentaciones artísticas, más de 25 stands culturales y propuestas gastronómicas de más de 13 colectividades. Participarán agrupaciones de Paraná, localidades del interior entrerriano y provincias vecinas.

Los horarios y las actividades del fin de semana

La actividad comenzará el sábado 7 de noviembre a las 17, con la apertura del sector gastronómico. Antes de las 18 se iniciarán las primeras presentaciones en el escenario cultural, donde se desarrollarán espectáculos musicales y de danzas tradicionales.

El domingo 8, las carpas gastronómicas también estarán habilitadas durante el mediodía, para que el público pueda disfrutar de las comidas típicas de las distintas comunidades.

Por la tarde, desde las 17, volverán a abrir los espacios culturales de Sala Mayo y las carpas gastronómicas. A las 17.30 comenzará una nueva programación de espectáculos artísticos.

El presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, destacó el esfuerzo de las instituciones participantes y el valor de mantener vivas las recetas tradicionales.

"Es una oportunidad para disfrutar en familia de esta fiesta que tienen las colectividades, con sabores auténticos, con la receta preparada por las propias colectividades", expresó.

Más de 25 stands culturales y comidas tradicionales

El director general de Colectividades y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, Sebastián Tomassi, explicó que el encuentro contará con una importante participación institucional.

Según detalló, más de 13 comunidades estarán representadas en el sector gastronómico, mientras que en el interior de Sala Mayo se instalarán más de 25 stands dedicados a difundir la historia, las tradiciones y las expresiones culturales de las distintas colectividades.

Entre las propuestas anunciadas se encuentra la participación de la Unión Suiza. Su presidente, José Pérez, adelantó que habrá demostraciones de frivolité, una técnica artesanal de elaboración de encajes, y actividades vinculadas con las danzas tradicionales.

También participará un grupo de baile procedente de Franck, provincia de Santa Fe, que enseñará al público los pasos básicos de un ballet suizo.

Por su parte, Daniel Gatti, presidente de Familias Piamontesas, anticipó que la institución ofrecerá una de las preparaciones más reconocidas de la gastronomía italiana.

"Vamos a ofrecer algo muy querido por los argentinos, que es el vitel toné, que adelanta la fiesta de Año Nuevo y Navidad", señaló.

La literatura tendrá un espacio destacado

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de la Asociación Basilicata de Entre Ríos, que participará por primera vez como institución de la comunidad.

Su representante, Silvia Tofalo, explicó que la propuesta estará centrada en actividades culturales y literarias durante las dos jornadas.

El sábado se realizará una presentación de libros con la participación del escritor Miguel Ángel Rodríguez y poetas invitados, quienes compartirán sus producciones con el público.

La programación literaria continuará el domingo con la presentación de Diego Quiroga, cuya obra recupera historias vinculadas con los descendientes de inmigrantes de distintas comunidades.

Entre los grupos abordados en sus trabajos aparecen los alemanes del Volga, la comunidad hebrea, los afroamericanos y los sicilianos, cuyas experiencias forman parte de la diversidad cultural argentina.

Una celebración de las raíces y la diversidad cultural

La Feria de Colectividades se consolidó como un espacio de encuentro para las comunidades de inmigrantes y sus descendientes, que encuentran en esta celebración una oportunidad para compartir sus tradiciones con las nuevas generaciones.

Las comidas típicas, las danzas, la música, las artesanías y las expresiones literarias permitirán recorrer diferentes culturas sin salir de Paraná.

Con acceso libre y gratuito, la propuesta busca convocar a familias, vecinos y turistas durante el fin de semana, poniendo en valor el aporte de las colectividades a la identidad cultural de Entre Ríos.