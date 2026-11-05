Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Feria de Colectividades

Paraná se prepara para la 35ª Feria de Colectividades con gastronomía, música y danzas

La Feria de Colectividades de Paraná se realizará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en Sala Mayo, con gastronomía, espectáculos y entrada gratuita.

5 de noviembre 2026 · 16:54hs
Paraná se prepara para la 35ª Feria de Colectividades con gastronomía

Paraná se prepara para la 35ª Feria de Colectividades con gastronomía, música y danzas.

La ciudad de Paraná será escenario este sábado 7 y domingo 8 de noviembre de la 35ª Feria de Colectividades y el 8º Festival Patio de Sabores de las Colectividades, dos propuestas que reunirán gastronomía tradicional, expresiones artísticas y actividades culturales en la Sala Mayo, con entrada libre y gratuita.

El encuentro es organizado por la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná. Durante ambas jornadas, representantes de distintas comunidades compartirán sus tradiciones, costumbres y expresiones culturales con vecinos y visitantes.

La programación incluirá 45 presentaciones artísticas, más de 25 stands culturales y propuestas gastronómicas de más de 13 colectividades. Participarán agrupaciones de Paraná, localidades del interior entrerriano y provincias vecinas.

Los horarios y las actividades del fin de semana

La actividad comenzará el sábado 7 de noviembre a las 17, con la apertura del sector gastronómico. Antes de las 18 se iniciarán las primeras presentaciones en el escenario cultural, donde se desarrollarán espectáculos musicales y de danzas tradicionales.

El domingo 8, las carpas gastronómicas también estarán habilitadas durante el mediodía, para que el público pueda disfrutar de las comidas típicas de las distintas comunidades.

Por la tarde, desde las 17, volverán a abrir los espacios culturales de Sala Mayo y las carpas gastronómicas. A las 17.30 comenzará una nueva programación de espectáculos artísticos.

El presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, destacó el esfuerzo de las instituciones participantes y el valor de mantener vivas las recetas tradicionales.

"Es una oportunidad para disfrutar en familia de esta fiesta que tienen las colectividades, con sabores auténticos, con la receta preparada por las propias colectividades", expresó.

Más de 25 stands culturales y comidas tradicionales

El director general de Colectividades y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, Sebastián Tomassi, explicó que el encuentro contará con una importante participación institucional.

Según detalló, más de 13 comunidades estarán representadas en el sector gastronómico, mientras que en el interior de Sala Mayo se instalarán más de 25 stands dedicados a difundir la historia, las tradiciones y las expresiones culturales de las distintas colectividades.

Entre las propuestas anunciadas se encuentra la participación de la Unión Suiza. Su presidente, José Pérez, adelantó que habrá demostraciones de frivolité, una técnica artesanal de elaboración de encajes, y actividades vinculadas con las danzas tradicionales.

También participará un grupo de baile procedente de Franck, provincia de Santa Fe, que enseñará al público los pasos básicos de un ballet suizo.

Por su parte, Daniel Gatti, presidente de Familias Piamontesas, anticipó que la institución ofrecerá una de las preparaciones más reconocidas de la gastronomía italiana.

"Vamos a ofrecer algo muy querido por los argentinos, que es el vitel toné, que adelanta la fiesta de Año Nuevo y Navidad", señaló.

La literatura tendrá un espacio destacado

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de la Asociación Basilicata de Entre Ríos, que participará por primera vez como institución de la comunidad.

Su representante, Silvia Tofalo, explicó que la propuesta estará centrada en actividades culturales y literarias durante las dos jornadas.

El sábado se realizará una presentación de libros con la participación del escritor Miguel Ángel Rodríguez y poetas invitados, quienes compartirán sus producciones con el público.

La programación literaria continuará el domingo con la presentación de Diego Quiroga, cuya obra recupera historias vinculadas con los descendientes de inmigrantes de distintas comunidades.

Entre los grupos abordados en sus trabajos aparecen los alemanes del Volga, la comunidad hebrea, los afroamericanos y los sicilianos, cuyas experiencias forman parte de la diversidad cultural argentina.

Una celebración de las raíces y la diversidad cultural

La Feria de Colectividades se consolidó como un espacio de encuentro para las comunidades de inmigrantes y sus descendientes, que encuentran en esta celebración una oportunidad para compartir sus tradiciones con las nuevas generaciones.

Las comidas típicas, las danzas, la música, las artesanías y las expresiones literarias permitirán recorrer diferentes culturas sin salir de Paraná.

Con acceso libre y gratuito, la propuesta busca convocar a familias, vecinos y turistas durante el fin de semana, poniendo en valor el aporte de las colectividades a la identidad cultural de Entre Ríos.

Feria de Colectividades Paraná Sala Mayo
Noticias relacionadas
Cómo un golpe en el pecho puede provocar un paro cardíaco

Cómo un golpe en el pecho puede provocar un paro cardíaco

Horóscopo

Horóscopo del jueves 5 de noviembre de 2026

Llega a la Argentina el primer autotest de VIH sin pinchazos: cuánto cuesta y cómo funciona.

Llega a la Argentina el primer autotest de VIH sin pinchazos: cuánto cuesta y cómo funciona

El papa León XIV pidió oraciones antes de su viaje a la Argentina, Uruguay y Perú.

El papa León XIV pidió oraciones antes de su viaje a la Argentina, Uruguay y Perú

Ver comentarios

Lo último

Paraná: reparan las veredas del Puente Blanco y piden circular con precaución

Paraná: reparan las veredas del Puente Blanco y piden circular con precaución

Franco Colapinto: Seguimos dando saltos carrera tras carrera

Franco Colapinto: "Seguimos dando saltos carrera tras carrera"

Dólar hoy: el oficial cerró a 1.570 pesos y el blue operó por debajo en una jornada estable

Dólar hoy: el oficial cerró a 1.570 pesos y el blue operó por debajo en una jornada estable

Ultimo Momento
Paraná: reparan las veredas del Puente Blanco y piden circular con precaución

Paraná: reparan las veredas del Puente Blanco y piden circular con precaución

Franco Colapinto: Seguimos dando saltos carrera tras carrera

Franco Colapinto: "Seguimos dando saltos carrera tras carrera"

Dólar hoy: el oficial cerró a 1.570 pesos y el blue operó por debajo en una jornada estable

Dólar hoy: el oficial cerró a 1.570 pesos y el blue operó por debajo en una jornada estable

Francisco De Narváez compró los supermercados DIA en la Argentina

Francisco De Narváez compró los supermercados DIA en la Argentina

Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

Policiales
Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

Concordia: un conductor perdió el control del auto, chocó un árbol y dio positivo en alcoholemia

El exintendente Cristian Treppo acordó una pena de multa por más de $14 millones

El exintendente Cristian Treppo acordó una pena de multa por más de $14 millones

Tres heridos en un choque en la Ruta 11, en el acceso a Aldea Protestante

Tres heridos en un choque en la Ruta 11, en el acceso a Aldea Protestante

Una discusión terminó en tragedia en Paraná: murió un hombre y hay un detenido

Una discusión terminó en tragedia en Paraná: murió un hombre y hay un detenido

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Paraná: detuvieron al presunto autor de los ataques sexuales callejeros denunciados

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná: reparan las veredas del Puente Blanco y piden circular con precaución

Paraná: reparan las veredas del Puente Blanco y piden circular con precaución

Frigerio reconoció la trayectoria de más de 80 pastores evangélicos y protestantes de Entre Ríos

Frigerio reconoció la trayectoria de más de 80 pastores evangélicos y protestantes de Entre Ríos

Paraná: definen ordenamiento territorial de Parque Varisco

Paraná: definen ordenamiento territorial de Parque Varisco

Qué hacer en Paraná este fin de semana: cine, teatro, música y propuestas culturales

Qué hacer en Paraná este fin de semana: cine, teatro, música y propuestas culturales

Cámara de Diputados: el Presupuesto 2027 ya tiene dictamen

Cámara de Diputados: el Presupuesto 2027 ya tiene dictamen

Dejanos tu comentario