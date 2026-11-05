Parque Varisco, en Paraná: definen el ordenamiento territorial

Avanza el proceso participativo para definir el ordenamiento y los usos del Parque Nuevo Humberto Cayetano Varisco, de Paraná.

Avanza el proceso participativo para definir el ordenamiento y los usos del Parque Nuevo Humberto Cayetano Varisco , de Paraná.

Vecinos, instituciones y organizaciones ambientales conocieron relevamientos de biodiversidad y propuestas de zonificación que permitirán compatibilizar la conservación del área natural protegida con nuevas actividades recreativas, deportivas y de ecoturismo, en una nueva instancia de participación ciudadana para avanzar en el Plan de Manejo y Ordenamiento Territorial del Parque Nuevo Humberto Cayetano Varisco.

La jornada se realizó el miércoles en la Sala Mayo y reunió a vecinos de distintos sectores de la ciudad, representantes de instituciones intermedias, organizaciones ambientalistas y equipos técnicos municipales. Durante el encuentro se presentaron los resultados de los estudios ambientales realizados en el predio y los lineamientos de ordenamiento territorial previstos para este espacio.

El Parque Nuevo Humberto Cayetano Varisco comprende 93 hectáreas y fue declarado Área Natural Protegida en la categoría de Reserva de Usos Múltiples a fines del año pasado. Se trata de uno de los principales espacios verdes de Paraná, cuya planificación busca establecer criterios para preservar sus valores naturales y, al mismo tiempo, habilitar usos compatibles con el cuidado del ambiente y el disfrute de la comunidad.

Zonificación

El subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz, explicó que el trabajo apunta a ordenar las distintas actividades que se desarrollan o podrían desarrollarse en el lugar. “Estamos planteando un plan de manejo y ordenamiento territorial para que los usos del parque estén cohesionados y podamos compatibilizar las actividades con el cuidado de la naturaleza y el disfrute de este espacio verde”, señaló.

En ese sentido, precisó que las reservas de usos múltiples contemplan tanto sectores destinados a la conservación como áreas habilitadas para actividades recreativas. La planificación se apoya en un relevamiento integral de la flora nativa, las aves, los mamíferos y las características ambientales del predio, que permitirá identificar las condiciones y posibilidades de uso de cada sector.

Pérez Viecenz indicó, además, que el proceso ya atravesó instancias participativas de diagnóstico y que actualmente se encuentra en una etapa propositiva. En ese marco, destacó los aportes de vecinos, universidades, asociaciones ambientalistas y personas que utilizan habitualmente el parque para actividades como el trekking, el ciclismo, el senderismo y otras prácticas deportivas.

Por su parte, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, sostuvo que el objetivo es construir una propuesta que incorpore la mirada de los paranaenses y permita recuperar sectores que actualmente se encuentran en desuso.

“Necesitamos este proceso participativo para incorporar la mirada de los vecinos sobre las nuevas actividades y los usos que puede tener el parque. Queremos que siga siendo un área de reserva natural que pueda compatibilizar propuestas turísticas, deportivas y recreativas para los paranaenses y quienes nos visitan”, expresó.

El funcionario agregó que la planificación también permitirá identificar las áreas que requieren protección y mantenimiento, así como aquellas en las que será posible desarrollar nuevas actividades y recuperar espacios que hoy representan un pasivo ambiental para la ciudad.

Planificación con participación ciudadana

La instancia incluyó una exposición técnica sobre biodiversidad y conservación, a cargo de los biólogos Fabricio Reales y Fernando Vittar, quienes presentaron los relevamientos de las grandes unidades ambientales, la vegetación nativa y la avifauna presentes en el área.

Posteriormente, la subsecretaria de Planificación, Alejandra Flores, y el equipo de la Dirección de Planificación Urbano Ambiental expusieron la propuesta de zonificación, los sectores identificados, los usos previstos y los programas y lineamientos operativos que integrarán el plan.

Al finalizar las presentaciones, se abrió una ronda de preguntas y aportes por escrito, que permitió a los participantes acercar inquietudes y propuestas al equipo expositor.

El proceso busca construir una herramienta de planificación que establezca criterios claros para el cuidado, la gestión y el aprovechamiento responsable de las 93 hectáreas del Parque Nuevo, consolidándolo como un espacio natural, ambiental y recreativo de referencia para Paraná.