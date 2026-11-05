El riesgo país siguió en alza y alcanzó los 927 puntos

El riesgo país, el indicador que elabora el JP Morgan, trepó a un nuevo máximo en más de un año y alcanzó los 927 puntos, en medio de una jornada complicada.

El riesgo país de la Argentina sigue con su tendencia al alza y se dispara a los 927 puntos básicos, en medio de una jornada negativa para los bonos soberanos y las acciones argentinas que continúan registrando el impacto de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

El indicador del JP Morgan avanza 75 unidades respecto a los 852 puntos en los que finalizó la jornada del miércoles, lo que representa un incremento del 8,8%. Así, acumula una suba del 17,8% en lo que va del penúltimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 62,4%.

Con este avance, el riesgo país alcanza su mayor valor en más de un año, escalando a cifras que no se registraban desde finales de octubre del año pasado, en la previa de las elecciones legislativas que arrojaron la victoria del oficialismo y lograron recuperar la calma a los mercados.

A diferencia del 2025, los comicios no están trayendo buenas noticias para el gobierno de Javier Milei en estos últimos meses del año, ya que las derrotas de Flávio Bolsonaro en Brasil y del Partido Republicano de Donald Trump en Estados Unidos muestran un efecto adverso para la Argentina.

De esta manera, los bonos en dólares caen hasta 3%, encabezados por el Global 2046 (-2,6%) y empujan el alza del riesgo país.

Más detalles de una jornada complicada

En cuanto a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 14,4% de la mano de Mercado Libre, seguida por YPF (-6,5%) y Ternium (-6,1%).

A nivel local, las acciones del MSCI MERVAL observan caída de 4,2% en pesos y del 4,8% en dólares, siendo un signo más del mal clima general que exhiben los mercados para la renta fija y la renta variable de la Argentina.

La Bolsa porteña se acopla a la caída generaliza global, en donde resaltan YPF (-6,7%), Edenor (-6%) y Sociedad Comercial del Plata (-4,6%).