Frigerio encabezó un homenaje a más de 80 pastores evangélicos y protestantes de Entre Ríos con 25 años de trayectoria y destacó su labor social y comunitaria.

Frigerio reconoció la trayectoria de más de 80 pastores evangélicos y protestantes de Entre Ríos.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó un acto de reconocimiento a más de 80 pastores evangélicos y protestantes con más de 25 años de trayectoria pastoral y comunitaria en la provincia. Durante la ceremonia, realizada en el Museo de Casa de Gobierno, destacó el trabajo social, educativo y de acompañamiento que desarrollan las congregaciones religiosas en distintas localidades entrerrianas.

El mandatario valoró especialmente la autonomía y la perseverancia de las comunidades de fe, así como su participación en tareas de asistencia a familias vulnerables, prevención de adicciones, salud mental y educación. También expresó la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado provincial y las organizaciones religiosas.

En Entre Ríos funcionan más de 600 iglesias evangélicas que desarrollan actividades comunitarias mediante comedores, merenderos, establecimientos educativos, espacios de contención familiar y centros de atención sanitaria.

Frigerio destacó el compromiso de las comunidades religiosas

Durante su intervención, el gobernador resaltó la continuidad del trabajo pastoral a lo largo de los años, especialmente en un contexto nacional caracterizado por los cambios económicos, políticos y sociales.

"En Argentina siempre se dice que cada semana cambia todo, pero 25 años en un país tan cambiante como el nuestro es un montón de tiempo para perseverar con el mismo norte y en el mismo camino", expresó.

Frigerio también puso de relieve la iniciativa de los referentes religiosos para desarrollar acciones comunitarias sin depender de instrucciones o decisiones gubernamentales.

"Destaco de ustedes que no necesitan que se les diga lo que tienen que hacer. Destaco su autonomía, perseverancia y decisión como grupo, pero incluso individual de cada uno que hace lo que tiene que hacer, independientemente de que alguien se lo diga", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que esa capacidad de organización constituye un aporte importante para el funcionamiento de las instituciones y el acompañamiento de las familias entrerrianas.

El trabajo conjunto frente a las adicciones y la salud mental

Uno de los ejes centrales del discurso estuvo relacionado con la necesidad de profundizar la cooperación entre el Gobierno provincial y las comunidades religiosas para atender problemáticas sociales.

Frigerio mencionó particularmente la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, el abordaje de las adicciones, la atención de la salud mental y la formación educativa.

"Nosotros los necesitamos a ustedes en esa batalla tan difícil. En lo que hace a la educación, sobre todo la educación de los valores. Son un pilar fundamental de nuestra provincia", afirmó.

El mandatario consideró que las organizaciones religiosas cumplen una función de acompañamiento que complementa las políticas públicas, especialmente por su presencia territorial y el contacto cotidiano con las familias.

Al finalizar su intervención, agradeció la tarea sostenida de los pastores y pastoras, independientemente de los cambios de gobierno.

"Es un agradecimiento de corazón de mi gobierno a una ayuda invalorable de los pastores y pastoras de mi provincia", concluyó.

Más de 80 referentes recibieron el reconocimiento provincial

El director de Relaciones Institucionales de Entre Ríos, Leandro Jacobi, explicó que la iniciativa tuvo como propósito reconocer la trayectoria de más de 80 referentes religiosos que llevan al menos un cuarto de siglo desarrollando tareas pastorales.

Según señaló, el homenaje buscó destacar el valor social, humano y educativo de su actividad, además de fortalecer los vínculos institucionales.

Jacobi remarcó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta, intercambiando propuestas y acercando posiciones para mejorar las respuestas destinadas a las familias.

Por su parte, el pastor José Centurión, de la iglesia Jesús es Rey de Concordia, valoró el acercamiento entre las instituciones gubernamentales y las comunidades de fe.

"Siempre se marca la laicidad del gobierno, pero eso no implica que no tengamos unidad en el trabajo porque trabajamos justamente desde distintos ángulos por el bienestar de nuestros ciudadanos", expresó.

También sostuvo que uno de los objetivos principales de las iglesias es contribuir a recuperar la dignidad y la esperanza de las personas mediante el acompañamiento comunitario.

"Nos necesitamos unos a otros y este acercamiento representa un cambio positivo en las relaciones institucionales para la provincia", manifestó.

Más de 600 iglesias desarrollan tareas sociales en Entre Ríos

Las comunidades evangélicas y protestantes cuentan con una amplia presencia territorial en la provincia. Según los datos difundidos durante la actividad, funcionan más de 600 congregaciones que participan en iniciativas sociales, educativas y sanitarias.

Entre sus actividades se encuentran la administración de comedores y merenderos, el acompañamiento de niños y adolescentes, la asistencia a familias, el funcionamiento de residencias y la participación en programas vinculados con la salud y la educación.

Una de las instituciones mencionadas fue la Universidad Adventista del Plata, ubicada en Libertador San Martín, que recibe estudiantes de más de 50 países y es señalada como la universidad privada con mayor matrícula de Entre Ríos.

El Gobierno provincial destacó que esta red de instituciones constituye un espacio de acompañamiento comunitario y mantiene una presencia sostenida en diferentes ciudades y localidades.

Un homenaje vinculado con dos fechas conmemorativas

La ceremonia fue organizada a partir del trabajo conjunto con la Asociación de Pastores de Entre Ríos (APER), la Iglesia Adventista Argentina y la Asociación de Iglesias Evangélicas Bautistas de Entre Ríos (Aieber).

El reconocimiento estuvo relacionado con dos conmemoraciones que tienen lugar cada 31 de octubre: el Día de la Reforma Protestante, establecido por la Ley provincial Nº 10.224, y el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, instituido mediante la Ley nacional Nº 27.741.

Ambas fechas recuerdan la historia y la presencia de estas comunidades religiosas, así como su participación en diferentes ámbitos de la sociedad.

La ceremonia contó también con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani y del presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, quienes acompañaron el reconocimiento a los referentes homenajeados.