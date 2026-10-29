Se aprobó el nuevo formato de la Liga Profesional para el 2027

La Liga Profesional tendrá un sistema de disputa nuevo a partir del año que viene, todos contra todos y sin zonas. River fue el único en votar en contra.

Los dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) aprobaron un nuevo formato a partir de 2027, con 30 equipos y Apertura y Clausura como el actual pero sin zonas, lo que permitirá el enfrentamiento de todos contra todos a disputarse durante todo el año. River fue el único club en expresarse en contra apoyado por Estudiantes de La Plata.

Los detalles sobre cómo se desarrollará la próxima temporada se definieron este jueves en una reunión entre dirigentes de los 30 clubes de Primera en las oficinas de Puerto Madero, pero el sistema de disputa contempla los siguientes cambios:

¿Cómo será la Liga Profesional 2027?

Los 30 equipos enfrentarán a todos sus rivales, y jugarán una fecha extra de clásicos o emparejamientos (habrá dos clásicos en el año). En total, el torneo tendrá 30 fechas.

Se terminará la división entre Zona A y B, pero se mantendrían el Apertura y el Clausura con playoffs.

En la fecha 15 se hará un corte y los mejores 16 de la tabla conformarán el cuadro por el título del Apertura. Lo mismo en la fecha 30, por el Clausura.

Se mantendrá el título de campeón de Liga para el 1° de la tabla anual, que en este caso sí se enfrentará a los otros 29 equipos.

Las semifinales y la final se disputarán en estadio neutral. En las últimas dos temporadas, las semis fueron en el estadio del equipo mejor posicionado en la fase de grupos.

En tanto, el reparto de los cupos para las copas internacionales continuará de la misma forma, con lugar para los campeones de Apertura, Clausura, Liga y Copa Argentina, y los mejores ubicados en la tabla anual.

Y finalmente los descensos volverán a ser dos, uno por tabla anual y otro por por promedios, pero a definirse en menos partidos (serán 30 en vez de 32). Se planteó un proyecto para revivir la Promoción, como sí ocurrirá en el Ascenso, pero se evaluará recién para 2028.

Qué dijeron los dirigentes tras la reunión

"Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos. En la mesa se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Por unanimidad de esa moción, salvo River, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino. Planteada esa consulta, se siguió con el tema. Por amplia mayoría, se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene", expresó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, tras el cónclave.

Por su parte, Matías Mariotto -mandatario de Banfield- argumentó: "Lo único que manifestó Villarroel fue la cuestión de que la posición de River es que haya 20 equipos. La verdad, como dice Cristian, se mocionó. Salvo River, por unanimidad la negativa... Tener 30 equipos enaltece el federalismo y las estructuras de los clubes que formamos jugadores, tenemos pensiones, un montón de trabajadores. Esa propuesta quedó antigua para el fútbol argentino".

River votó en contra del nuevo torneo para 2027

En medio de su tensión latente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), River se hizo presente en la reunión de Comité Ejecutivo a través de su vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, y votó en contra del proyecto del nuevo torneo para 2027.

Desde el momento en que el Millonario decidió volver a participar en la mesa de decisiones de la AFA, una de las propuestas era la de cambiar el formato de las competencias, con una reducción gradual de equipos como prioridad, además de un reordenamiento del calendario y otras cuestiones administrativas.

Villarroel, uno de los vicepresidentes del Comité Ejecutivo, valoró en nombre del club de Núñez la intención de lograr mayor equilibrio al hacer que todos jueguen contra todos, pero fue firme en sentenciar que no apoya este torneo. De hecho, antes de la votación propuso que la Liga Profesional contara con solo 20 equipos, algo que fue rechazado de plano por los demás clubes.

Lo cierto es que en River consideran que la cuestión más urgente a resolver es la de la cantidad de equipos: mientras siga habiendo 30 en la Primera División, no habrá formato que lo convenza. Por eso, a pesar de haber dado alguna señal positiva en la previa, el voto terminó siendo negativo.

A pesar de la propuesta de River y de su voto en contra al nuevo proyecto, el Comité Ejecutivo de AFA finalmente aprobó el nuevo formato de competencias para 2027.