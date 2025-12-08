Uno Entre Rios | Ovación | River

River cortó una racha de 11 participaciones seguidas en la Copa Libertadores

Con la derrota de Boca, el Millonario quedó clasificado para jugar la Copa Sudamericana y faltará así a la mayor cita continental por primera vez desde 2014.

8 de diciembre 2025 · 20:24hs
Racing fue el verdugo definitivo de River en este 2025. Primero, porque lo sacó del Torneo Clausura con un triunfo agónico e inolvidable en el Cilindro, y finalmente, porque eliminó a Boca en semis y dejó al Millonario condenado a jugar la Copa Sudamericana. Así, se corta una impresionante racha de 11 participaciones seguidas en la Copa Libertadores.

Por lo que fue el año del equipo de Marcelo Gallardo, sobre todo los últimos meses, cualquier recompensa suena a exagerada. Sin embargo, la clasificación a la Sudamericana, más que un premio, es un castigo fuerte para un club que está acostumbrado a estar en el primer plano internacional y que en 2026 verá una clara merma en sus ingresos económicos.

Ramón Díaz condujo a su equipo a la consagración del Torneo Final 2014 antes de decidir no renovar su vínculo con el club y dejó al club en Copa Libertadores por primera vez desde 2009. Aquella fue la primera clasificación de 11 consecutivas que iba a tener el elenco de Núñez, con dos consagraciones (2015 y 2018) y una tercera final (2019) incluidas.

La racha de 11 años consecutivos jugando el principal certamen continental coincidió casi plenamente con el ciclo Gallardo. En el medio, Martín Demichelis clasificó al equipo a la edición 2024 y lo dejó bien encaminado para la de 2025. Y ahora, más de una década después, es el propio Muñeco el responsable de haber dejado a River sin la chance de jugar una Copa Libertadores por primera vez desde 2014.

Esta racha que acaba de cortarse es la segunda más larga en la historia del club. La mejor marca fue de 15 participaciones consecutivas, entre 1995 y 2009. En ese lapso, River logró su segunda Copa Libertadores y no llegó a ninguna otra final. A excepción de 1996, fueron 15 años marcados más por las frustraciones que por las alegrías. De hecho, el Millonario perdió nada menos que cinco semifinales (1995, 1998, 1999, 2004 y 2005).

