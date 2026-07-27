River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

Referentes del vestuario de River solicitaron a la dirigencia que el defensor vuelva a entrenarse con el plantel profesional.

River Plate vive uno de los momentos más delicados de los últimos tiempos. La derrota ante Barracas Central en el inicio del Torneo Clausura, sumada a la inesperada eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi, profundizó el mal clima que rodea al equipo de Eduardo Coudet y dejó al descubierto algunas diferencias puertas adentro.

En ese contexto, trascendió que varios referentes del plantel le solicitaron a la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo que revea la situación de Germán Pezzella y permita su regreso al grupo principal, luego de haber sido apartado al comienzo de la pretemporada.

La noticia sorprendió tanto como la decisión inicial de marginar al defensor. Si bien su rendimiento desde su regreso al club, en agosto de 2024, no logró alcanzar el nivel que había mostrado en su primera etapa, Pezzella continuaba siendo una voz importante dentro del vestuario por su experiencia, liderazgo y trayectoria.

Formado en las divisiones inferiores de River, el zaguero fue protagonista de algunos de los momentos más recordados del ciclo de Marcelo Gallardo. Marcó goles decisivos, como el del Superclásico ante Boca en 2014 y el tanto en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional. Además, fue campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, consolidándose como uno de los futbolistas de mayor recorrido internacional surgidos del club.

Un vestuario de River que perdió referentes

La salida de Franco Armani y Juan Fernando Quintero dejó un vacío importante en cuanto al liderazgo del grupo. Si bien River incorporó recientemente a Nicolás Otamendi, quien incluso llevó la cinta de capitán apenas dos entrenamientos después de su llegada, puertas adentro consideran que todavía hace falta reforzar la presencia de jugadores con peso específico.

En ese escenario, Pezzella aparece como una figura capaz de aportar experiencia, equilibrio y conducción en un plantel que atraviesa un período de reconstrucción.

Según trascendió, uno de los impulsores del pedido habría sido el propio Otamendi, compañero del defensor durante varios años en la Selección Argentina. También Marcos Acuña, otro de sus grandes amigos y excompañero en la Albiceleste, compartiría la postura de reincorporarlo al grupo.

Ambos consideran que la presencia de Pezzella podría resultar importante no solamente dentro del campo de juego, sino también en el día a día del plantel, en un momento donde River necesita recuperar confianza y estabilidad.

Los marginados continúan entrenándose aparte

Pezzella integra el grupo de futbolistas que fueron separados del plantel profesional por decisión conjunta de la dirigencia y del entrenador Eduardo Coudet al inicio de la pretemporada.

En total fueron trece los jugadores apartados, aunque dos de ellos ya encontraron nuevos destinos. Paulo Díaz fue transferido al Atlanta United de la MLS, mientras que Maximiliano Meza continuará su carrera en Independiente.

El resto permanece entrenándose en el predio de Cantilo, lejos del plantel principal y aguardando ofertas para definir su futuro.

Entre esos nombres aparecen futbolistas de renombre como Maximiliano Salas, Kendry Páez, Matías Viña y Matías Galarza Fonda, quien llega de destacarse con la selección paraguaya durante el Mundial.

Las condiciones en las que trabajan los futbolistas separados también generaron algunos cuestionamientos internos, ya que desarrollan sus entrenamientos de manera diferenciada y con recursos más limitados respecto al grupo principal.