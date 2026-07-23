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Bombazo: River va por la vuelta de Esequiel Barco

El Millonario se sigue moviendo en el mercado de pases e intentará repatriar al ex Independiente, que dejó de vestir la de River en julio de 2024.

23 de julio 2026 · 17:08hs
Bombazo: River va por la vuelta de Esequiel Barco

Bombazo: River va por la vuelta de Esequiel Barco

River sigue siendo uno de los clubes más activos en el actual mercado de pases y, mientras intenta resolver la llegada de Ángel Correa, inició contactos para la vuelta de Esequiel Barco a la institución. Su nombre comenzó a sonar como alternativa una vez caída definitivamente la opción de Thiago Almada.

Eduardo Coudet cree necesitar uno o dos volantes más con las características del futbolista y el ofrecimiento de Álvaro Montoro de Botafogo no terminó de cerrar en Núñez. Aún no trascendieron condiciones económicas pero se sabe que Spartak Moscú pretende más de cinco millones de dólares por la mitad del pase.

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El santafesino se fue en 2024 al fútbol ruso por una operación cercana a los 16 millones de dólares, desde entonces, jugó 74 partidos, marcó 22 goles y repartió 18 asistencias, además de ganar la Copa local a fines de mayo.

Bombazo: River va por la vuelta de Esequiel Barco

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Bombazo: River va por la vuelta de Esequiel Barco

Barco desea regresar a Sudamérica e incluso coqueteó con volver a Independiente el mes pasado, pero el alto coste que espera obtener el cuadro europeo por su ficha terminó imposibilitando el movimiento.

A su vez, el mediocampista fue ofrecido a Boca y el Xeneize llegó a analizar intentar su incorporación, pero nunca inició negociaciones y acabó descartando la posibilidad.

Barco, que ya tiene a sus espaldas 127 partidos con la camiseta de River, podría convertirse en el sexto refuerzo del club y sumarse a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Giovanni González. Los de Núñez no se retiran del mercado y siguen buscando reforzar el plantel.

River Esequiel Barco Mercado de pases Independiente
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