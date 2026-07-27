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OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados

La dependencia de OSER funciona en España e Italia, mantiene su horario habitual y contará con un espacio prioritario para personas con movilidad reducida.

27 de julio 2026 · 16:54hs
OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados.

OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) puso en funcionamiento la nueva sede Paraná 1, ubicada en la esquina de España e Italia, con el objetivo de mejorar la atención y la accesibilidad para sus afiliados.

La dependencia mantiene el mismo horario de atención al público, de 7.15 a 18.15, y forma parte del proceso de readecuación de oficinas que impulsa la obra social desde su creación para modernizar sus espacios y optimizar la prestación de servicios.

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El nuevo edificio cuenta con instalaciones renovadas, un diseño accesible y un sistema de atención sectorizado que busca agilizar los trámites y brindar prioridad a las personas con mayores necesidades de asistencia.

Además, OSER informó que trabaja junto con la Municipalidad de Paraná en la habilitación de un espacio de estacionamiento prioritario destinado al ascenso y descenso de personas con dificultades de movilidad, con el fin de facilitar el acceso a la sede.

OSER sede afiliados
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