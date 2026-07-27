OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados.

La dependencia de OSER funciona en España e Italia, mantiene su horario habitual y contará con un espacio prioritario para personas con movilidad reducida.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) puso en funcionamiento la nueva sede Paraná 1, ubicada en la esquina de España e Italia, con el objetivo de mejorar la atención y la accesibilidad para sus afiliados.

La dependencia mantiene el mismo horario de atención al público, de 7.15 a 18.15, y forma parte del proceso de readecuación de oficinas que impulsa la obra social desde su creación para modernizar sus espacios y optimizar la prestación de servicios.

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El nuevo edificio cuenta con instalaciones renovadas, un diseño accesible y un sistema de atención sectorizado que busca agilizar los trámites y brindar prioridad a las personas con mayores necesidades de asistencia.

Además, OSER informó que trabaja junto con la Municipalidad de Paraná en la habilitación de un espacio de estacionamiento prioritario destinado al ascenso y descenso de personas con dificultades de movilidad, con el fin de facilitar el acceso a la sede.