River anunció la salida de común acuerdo de Juanfer Quintero

River Plate oficializó la rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero, poniendo fin de esta manera a su tercer ciclo en la institución de Núñez.

El Club Atlético River Plate oficializó la rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero, poniendo fin de esta manera a su tercer ciclo en la institución de Núñez. De esta forma, el volante colombiano se va luego de expresar que tenía claro que no era del gusto del entrenador Eduardo Coudet.

La salida del mediocampista colombiano se precipitó tras una serie de cortocircuitos deportivos y declaraciones en las que el propio jugador reconoció no tener la continuidad ni el protagonismo deseado bajo la conducción técnica. A esto se sumó su ausencia en el inicio de los entrenamientos tras su participación con la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

El comunicado de River

El comunicado oficial de River expresó: "El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos. River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional".

De esta forma, el volante de 33 años, de paso inolvidable por el club y determinante en la histórica consagración de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, queda con el pase en su poder para definir su futuro profesional, con sondeos principalmente desde el fútbol exterior (MLS).