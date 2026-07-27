Estudiantes se coronó bicampeón provincial de Infantiles

Estudiantes se adjudicó por segundo año consecutivo la Liga Provincial Masculina de Infantiles al derrotar 68 a 66 a Neptunia de Gualeguaychú.

Estudiantes se consagró campeón de la Copa de Oro de la Liga Provincial Masculina de Infantiles al imponerse por 68 a 66 sobre el anfitrión Neptunia de Gualeguaychú en el partido decisivo de un vibrante Cuadrangular Final disputado en el estadio José María Bértora.

Con este logro, el conjunto «Albinegro» alcanzó el bicampeonato provincial, repitiendo la consagración obtenida en la temporada 2025, cuando se había coronado en la definición desarrollada en Concepción del Uruguay. Además, cerró una gran campaña con un registro de 15 victorias y dos derrotas a lo largo de toda la competencia organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos.

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La definición del título mantuvo la emoción hasta los últimos instantes. En un duelo de alto nivel entre dos grandes equipos, Estudiantes encontró en Juan Martín Pérez Mercader a su principal figura; fue determinante con una actuación de 20 puntos y 11 rebotes.

El camino al bicampeonato de Estudiantes

El camino del campeón en el Cuadrangular Final fue tan exigente como apasionante. En el debut, el elenco dirigido por Oscar Zeballos derrotó por un ajustado 67 a 66 a Peñarol de Rosario del Tala en un partido que se resolvió en los segundos finales.

En la segunda jornada sufrió su única derrota de la fase decisiva al caer 63 a 62 frente a Talleres, resultado que dejó a los cuatro participantes con el mismo récord y obligó a esperar la última fecha para conocer al campeón.

En la jornada decisiva, el elenco paranaense respondió en el momento indicado. Con su victoria sobre Neptunia aseguró el primer puesto y celebró un nuevo título provincial, en un cuadrangular que se caracterizó por la paridad y el alto nivel de juego.

El subcampeonato quedó en manos de Peñarol de Rosario del Tala, que en el cierre del torneo superó al “Rojo” de Paraná por 65 a 55. Elián Zaragoza fue la gran figura del encuentro con una extraordinaria planilla de 40 puntos y 15 rebotes, finalizando el Cuadrangular Final con un promedio de 32,7 unidades por partido.

Gracias a sus destacadas campañas, Estudiantes de Paraná y Peñarol de Rosario del Tala obtuvieron la clasificación para representar a Entre Ríos en la próxima Liga Federal de la categoría.

Resultados de la Copa de Oro de la Liga Provincial

Fecha 1

Neptunia 58 – Talleres 55

Estudiantes 67 – Peñarol 66

Fecha 2

Talleres 63 – Estudiantes 62

Peñarol 69 – Neptunia 63

Fecha 3

Peñarol 65 – Talleres 55

Neptunia 66 – Estudiantes 68