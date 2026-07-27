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Gimnasia de Concepción del Uruguay ya conoce su camino en la Reválida del Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay iniciará su camino en esta instancia como local ante Tucumán Central. El Lobo jugará por la permanencia

27 de julio 2026 · 17:31hs
Gimnasia de Concepción del Uruguay ya conoce su camino en la Reválida del Federal A

El Consejo Federal confirmó el fixture de la Fase Reválida del Torneo Federal A y Gimnasia de Concepción del Uruguay integrará la Zona A, donde buscará uno de los cinco lugares que otorgarán la clasificación a la Segunda Etapa. El Lobo debutará como local frente a Tucumán Central y tendrá fecha libre en la segunda jornada.

El conjunto entrerriano compartirá grupo con Atlético Escobar, Boca Unidos de Corrientes, Defensores de Puerto Vilelas, El Linqueño, Independiente de Chivilcoy, Sarmiento de Resistencia, Sportivo Las Parejas y Tucumán Central.

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El calendario de Gimnasia de Concepción del Uruguay

  • Fecha 1: Gimnasia vs. Tucumán Central
  • Fecha 2: Libre
  • Fecha 3: El Linqueño vs. Gimnasia
  • Fecha 4: Gimnasia vs. Defensores de Puerto Vilelas
  • Fecha 5: Atlético Escobar vs. Gimnasia
  • Fecha 6: Gimnasia vs. Independiente de Chivilcoy
  • Fecha 7: Boca Unidos vs. Gimnasia
  • Fecha 8: Gimnasia vs. Sarmiento de Resistencia
  • Fecha 9: Sportivo Las Parejas vs. Gimnasia

Cómo se jugará la Reválida del Torneo Federal A

La Fase Reválida estará integrada por los 19 clubes que no lograron acceder a la Zona Campeonato. Los equipos se dividirán en dos zonas y disputarán un torneo a una sola rueda, todos contra todos dentro de cada grupo, comenzando con puntaje cero.

Al término de esta instancia, los cinco primeros de cada zona avanzarán a la Segunda Etapa de la Reválida.

Además, la permanencia también estará en juego. Finalizada esta primera fase, en la Zona A se confeccionará una tabla de promedios, y los dos equipos con menor promedio perderán la categoría. En caso de igualdad en los promedios, el descenso se definirá mediante un partido desempate.

Gimnasia de Concepción Torneo Federal A Reválida
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