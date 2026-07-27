Bajo la dirección de Luis Gorelik, la Sinfónica de Entre Ríos interpretó obras de Debussy y Berlioz en una función con acceso gratuito.

La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 400 personas en La Vieja Usina de Paraná.

Más de 400 personas asistieron el sábado al concierto que la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofreció en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, en Paraná. Bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, el organismo interpretó dos obras emblemáticas del repertorio francés en una propuesta con entrada libre y gratuita organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Antes del inicio del concierto, Gorelik compartió con el público una introducción sobre las obras elegidas para la velada, aportando contexto histórico y artístico para facilitar la comprensión del programa.

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Preludio a la tarde de un fauno

La primera pieza fue Preludio a la tarde de un fauno, de Claude Debussy, compuesta en 1894 y considerada una de las obras más influyentes de la música orquestal. El director explicó que la composición está inspirada en un poema del escritor francés Stéphane Mallarmé, figura central de la corriente simbolista que reunió a destacados artistas vinculados al movimiento que luego sería identificado como el impresionismo francés.

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Gorelik destacó además que la obra marcó un punto de inflexión en la historia de la música por su innovador tratamiento del color orquestal y su ruptura con las estructuras tradicionales del romanticismo.

Sinfonía Fantástica

En la segunda parte del concierto, la Sinfónica interpretó la Sinfonía Fantástica, escrita por Héctor Berlioz en 1830. El director recordó que el compositor tenía apenas 26 años cuando creó esta obra, apenas tres años después de la muerte de Ludwig van Beethoven, y señaló que una traducción más precisa de su título sería Sinfonía Fantasiosa.

Durante su explicación, Gorelik comentó que Berlioz concibió la obra bajo la influencia del opio, circunstancia que se refleja en el carácter onírico y alucinatorio de la partitura. La composición narra, mediante recursos musicales, las visiones y obsesiones de un artista enamorado, convirtiéndose en una de las primeras grandes obras de carácter programático de la historia de la música.

La propuesta fue seguida con atención por un auditorio que colmó la sala de La Vieja Usina y respondió con prolongados aplausos al finalizar cada interpretación.

Un público diverso

Entre los asistentes hubo tanto habitués de los conciertos de la Sinfónica como personas que vivieron por primera vez una experiencia de este tipo.

Cintia y Tomás, vecinos de Paraná, señalaron que suelen asistir a las presentaciones del organismo cuando su agenda se los permite. En esta oportunidad, comentaron que el programa despertó especialmente su interés por la presencia de una obra de Debussy y destacaron la importancia de que este tipo de actividades sean gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

También hubo quienes asistieron por primera vez. Jimena, vecina de la capital entrerriana, contó que decidió acercarse motivada por su interés en la música sinfónica y calificó la experiencia como "muy linda", al tiempo que valoró la posibilidad de acceder a una propuesta cultural de estas características.

El concierto contó con el acompañamiento y auspicio del Centro de Ojos doctor Lódolo.

Próxima presentación

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volverá a presentarse el próximo sábado 8 de agosto, a las 20, en la Escuela Normal José María Torres, ubicada en la esquina de Corrientes y Urquiza, en Paraná.

El concierto será dirigido nuevamente por Luis Gorelik y contará con la participación del reconocido guitarrista Eduardo Isaac como solista invitado. El programa incluirá obras de Camargo Guarnieri, Franz Schubert y Heitor Villa-Lobos.

La actividad es organizada en forma conjunta por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala.