El Museo Provincial de Bellas Artes reunirá 17 piezas premiadas del Salón Provincial y podrá visitarse desde el 6 de agosto con acceso gratuito.

Obras del Museo Provincial de Bellas Artes se exhibirán en la Casa Nacional del Bicentenario.

Una selección de obras incorporadas en los últimos años al patrimonio del Museo Provincial de Bellas Artes Doctor Pedro E. Martínez de Entre Ríos será exhibida desde el 6 de agosto en la Casa Nacional del Bicentenario, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La muestra, titulada Creciente Litoral, permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

La exposición fue gestionada por el Museo Provincial de Bellas Artes, en el marco de las actividades por su centenario, junto con las áreas de Cultura de la Nación y de la Provincia. La inauguración se realizará a las 18 en la sede de Riobamba 985.

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La propuesta reúne 17 obras premiadas durante la última década en el Salón Provincial de Artes Visuales y ofrece un recorrido por distintas expresiones de la producción artística contemporánea entrerriana.

La muestra del Museo Provincial de Bellas Artes

La muestra incluye pinturas, obras textiles, dibujos sobre papel, cerámicas, un libro de artista, xilografías y tallas en madera. Participan los artistas Héctor Zucco, Sebastián Cañete, Enrique Guy, María Florencia Valente, Federico Roldán Vukonich, Alejandro Fangi, Damián Ayala, Carla Brugo, Carolina Hirschorn, Carina Amarillo, Berenice Canet, Constanza Ugalde, Lucas Ariel Mercado, Inés Marco, Sol Yedro, Silvia Lissa y Verónica Moreira.

En el texto curatorial, la coordinadora del Museo, Julia Acosta, sostiene que la selección permite observar "un presente de gran vitalidad" de la escena artística provincial y destaca el aporte de una comunidad de creadores que continúa ampliando y enriqueciendo el patrimonio público.

Fundado en 1926, el Museo Provincial de Bellas Artes Doctor Pedro E. Martínez funciona en Buenos Aires 355, en Paraná, y resguarda más de 1.400 obras, entre ellas la reconocida Colección Cesáreo Bernaldo de Quirós, una de las más importantes del patrimonio cultural entrerriano.