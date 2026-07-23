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Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina

En vísperas de su estreno con River, el defensor recién llegado del Mundial 2026 le puso punto final a su camino con Argentina.

23 de julio 2026 · 20:18hs
Nicolás Otamendi dijo adiós a la Selección Argentina.

Nicolás Otamendi dijo adiós a la Selección Argentina.

Con la sangre en el ojo después de la caída en la final del Mundial 2026, Nicolás Otamendi apuesta por un rápido pase de página y se apresta a protagonizar su nueva etapa en River, donde ya se entrenó y se perfila como titular el sábado ante Barracas Central. Pero evidentemente le quedaba un capítulo por cerrar con la Selección Argentina y, con un emotivo posteo, le dijo adiós oficialmente a los 38 años.

La despedida de la Selección Argentina

"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera", publicó en un posteo en Instagram junto a un video con sus mejores momentos en la Albiceleste. "Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina y fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", agregó.

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"El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo", remarcó, y siguió: "Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida".

Además, el zaguero surgido en Vélez dejó un mensaje para quienes continúen en el equipo: "Les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes".

"Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño", dijo sobre el público.

Por último, tras mostrar gratitud a su familia por ser "refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío", cerró: "Me despido de la Selección Argentina con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida. Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección".

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