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River pone primera ante Barracas en el Monumental

Este sábado desde las 19.15, el Millonario y el Guapo se miden por la primera fecha del Torneo Clausura. Todo lo que tenés que saber del partido.

25 de julio 2026 · 12:59hs
River pone primera ante Barracas en el Monumental

River pone primera ante Barracas en el Monumental

Este sábado, desde las 19.15, River recibe a Barracas Central en el Monumental por la primera fecha del Torneo Clausura. El Millonario buscará pasar página rápidamente tras la dolorosa eliminación por Copa Argentina frente a Aldosivi, mientras que el Guapo intentará ganar por primera vez en Núñez en el primer partido oficial de Damián Ayude como entrenador.

River comenzó el segundo semestre del 2026 con el pie izquierdo. Sin varios de los jugadores que formaron parte del plantel en la primera mitad del año por decisión dirigencial y con otros de licencia tras su participación en el Mundial, el Millonario cayó 3 a 1 en el Padre Martearena de Salta ante Aldosivi por los diecisesiavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Eduardo Coudet se fue repudiado por sus hinchas e intentará revertir la imagen en el Monumental.

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El Millonario cuenta con seis caras nuevas para el arranque del Clausura. Giovanni González, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré vieron acción en la derrota ante el conjunto marplatense, mientras que Nicolás Otamendi ya se entrenó a la par del grupo tras su participación en la Copa del Mundo con la Selección Argentina. Tanto él como Gonzalo Montiel, que también regresó este jueves, podrían ser de la partida el próximo sábado. Ángel Correa, el último de los llegados, se realizó la revisión médica, firmó y fue presentado este viernes.

Con respecto al equipo que cayó en Salta, saldrían el propio González y Lautaro Rivero, para darle lugar a los dos mundialistas. Además, el Chacho haría otras dos modificaciones en el mediocampo: Lautaro Pereyra ingresaría en lugar de Juan Cruz Meza y Mauro Arambarri sería titular, por lo que Fausto Vera y Tomás Galván pelean por el lugar restante. El resto del equipo sería el mismo que dejó un sabor amargo en el norte del país.

Cabe remarcar que el entrenador no podrá estar en el banco de suplentes porque acarrea una sanción sufrida tras el final de la definición del Apertura ante Belgrano por una protesta desmedida hacia el árbitro Yael Falcón Pérez.

River pone primera ante Barracas en el Monumental

River pone primera ante Barracas en el Monumental

River pone primera ante Barracas en el Monumental

Barracas, por su parte, disputará su quinto partido en el Monumental desde su ascenso a Primera en 2022. No solo que cayó en las cuatro presentaciones anteriores, sino que apenas pudo marcar un gol y recibió 13.

De la mano de Damián Ayude, flamante entrenador tras la destitución de Rubén Darío Insua, el Guapo buscará uno de sus triunfos más importantes en su historia. Para este Clausura incorporó a Juan Barbieri y a Elías Pereyra, pero sufrió la baja de Facundo Bruera, uno de sus estandartes en el ataque.

El Guapo disputó algunos amistosos de pretemporada ante Colegiales y Lanús. Al conjunto que milita en la Primera Nacional lo goleó 3 a 0 y ante el Grana igualó ambos encuentros sin goles.

La posible formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Barracas Central

Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Jonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

Los datos de River vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura

  • Hora: 19.15.
  • TV: TNT Sports Premium.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Estadio: Monumental.

River Barracas Monumental Torneo Clausura
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