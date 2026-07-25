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Sorpresa: River cayó en el debut ante Barracas en el Monumental

Por la primera fecha del Torneo Clausura, Barracas sorprendió a River en el Monumental. Gol del Toro Morales para la victoria de la visita.

25 de julio 2026 · 21:28hs
Barracas derrota a River en el Monumental.

Barracas derrota a River en el Monumental.
River

River, con Nicolás Otamendi de capitán, empata sin goles ante Barracas Central

Barracas Central protagonizó la gran sorpresa de la primera fecha del Torneo Clausura 2026 al derrotar 1-0 a River Plate en el estadio Monumental. Con un planteo inteligente, orden defensivo y eficacia en el momento justo, el Guapo se llevó tres puntos de oro gracias al tanto de Gonzalo Morales, mientras que el equipo de Eduardo Coudet comenzó el certamen con una inesperada derrota ante su gente.

La noche comenzó con un clima festivo en Núñez. Antes del inicio del encuentro, el Monumental homenajeó a la Selección argentina campeona del Mundial 2026, con un reconocimiento especial para Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, además de una bandera gigante desplegada sobre el campo de juego. Sin embargo, la celebración dio paso rápidamente a la preocupación.

River pone primera ante Barracas en el Monumental

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River anunció la salida de Juan Fernando Quintero.

River anunció la salida de común acuerdo de Juanfer Quintero

River salió decidido a asumir el protagonismo. Con la posesión de la pelota y los laterales proyectados, intentó instalarse en terreno rival. Barracas respondió con una propuesta bien definida: presión en la mitad de la cancha, mucha intensidad para cortar los circuitos de juego y aprovechar cada error del rival. A los 14 minutos avisó con un mano a mano de Gonzalo Morales, que definió desviado tras una mala entrega de Nicolás Otamendi.

El aviso se convirtió en gol a los 21 minutos. Luego de una serie de rebotes dentro del área y un despeje incompleto de Santiago Beltrán, la pelota quedó servida para Gonzalo Morales, que apareció sin marcas y definió para el 1-0, silenciando al Monumental.

A los 40 minutos River creyó haber encontrado el empate. Lucas Martínez Quarta conectó de cabeza un centro de Lautaro Pereyra y convirtió, pero el VAR advirtió una posición adelantada del defensor y el árbitro Nazareno Arasa invalidó la conquista. Antes del descanso, además, todo el banco local reclamó un penal sobre Pereyra, aunque el juez dejó seguir.

Barracas derrota a River en el Monumental.

Barracas derrota a River en el Monumental.

En el complemento, se produjo el esperado debut de Ángel Correa con la camiseta de River. Sin embargo, el desarrollo no cambió demasiado.

River empujó durante toda la segunda mitad, aunque siempre con más voluntad que claridad. La ocasión más nítida llegó a los nueve minutos, cuando Facundo Colidio ejecutó un tiro libre perfecto que se estrelló en el travesaño. Más tarde, Lucas Beltrán estuvo muy cerca con un cabezazo que pasó apenas desviado y Ángel Correa exigió una buena respuesta de Marcelo Miño con un remate dentro del área.

Los siete minutos adicionados no modificaron la historia. River buscó por arriba, por los costados y con pelotas detenidas, pero jamás encontró la precisión necesaria para vulnerar el arco visitante.

Así, Barracas Central dio uno de los grandes golpes del comienzo del Torneo Clausura al imponerse 1-0 en el Monumental. El Guapo arrancó el campeonato con una victoria histórica, mientras que River dejó una imagen preocupante en su estreno y se retiró bajo una lluvia de silbidos por parte de su público.

Formación de River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera, Lucas Silva y Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Formación de Barracas Central

Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Maximiliano Puig e Iván Tapia; Gonzalo Morales y Norberto Briasco. DT: Damián Ayude.

Postal increíble del Monumental

River, con Nicolás Otamendi de capitán, empata sin goles ante Barracas Central

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River Barracas Central Torneo Clausura Eduardo Coudet
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