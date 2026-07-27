Frigerio reunió al gabinete del gobierno provincial y definió acciones frente a posibles crecidas de los ríos Paraná y Uruguay y lluvias intensas en Entre Ríos

El Gobierno provincial activa un plan preventivo ante el regreso del fenómeno de El Niño.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes una reunión de gabinete en Casa de Gobierno para coordinar acciones preventivas ante el fenómeno de El Niño, con especial atención a la evolución de los ríos Paraná y Uruguay y al impacto que podrían generar las precipitaciones intensas en distintos puntos de Entre Ríos.

Tras el encuentro, realizado en el Salón de los Gobernadores, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, fue el encargado de brindar detalles sobre las medidas analizadas y destacó que el eje central del trabajo será la prevención y la articulación entre las distintas áreas del Estado.

“Uno de los temas que nos ocupa es el fenómeno de El Niño. Estamos coordinando las acciones que vamos a llevar adelante, poniendo el foco principalmente en la prevención de sus posibles efectos”, señaló el funcionario.

Blanzaco explicó que la Provincia trabaja de manera conjunta con los municipios, que tendrán un rol clave ante eventuales emergencias. “Cada fenómeno tiene sus particularidades. Por eso estamos trabajando de manera interministerial y con los gobiernos locales, que son los principales actores en brindar la primera respuesta. Desde la Provincia tenemos que acompañar y reforzar esa acción”, indicó.

Diferencias entre las cuencas

El ministro remarcó que las características de las crecidas pueden variar según la zona y diferenció la situación de las costas del Paraná y del Uruguay.

“Las crecidas de los ríos presentan características diferentes. En la costa del Paraná la respuesta suele ser más previsible, mientras que en la costa del Uruguay, aunque existe la regulación de las represas, lo que más nos preocupa son las lluvias intensas porque pueden generar una situación crítica en poco tiempo”, explicó.

Ante ese escenario, el gobierno provincial avanza en la preparación de protocolos para reforzar la capacidad de respuesta frente a posibles contingencias climáticas.

Refuerzo sanitario

En materia de salud, Blanzaco informó que ya se estableció un protocolo sanitario preventivo que contempla distintas medidas para acompañar a las localidades que puedan verse afectadas.

Entre las acciones previstas se encuentra el refuerzo de los calendarios de vacunación para personas que aún no hayan completado sus esquemas, la disponibilidad de medicamentos y antibióticos para atender posibles infecciones y la realización de rondas sanitarias junto a los municipios.

“Estamos programando una reunión con las localidades que generalmente resultan más afectadas, para establecer una acción coordinada junto con el resto de los ministerios y fortalecer la capacidad de respuesta en todo el territorio provincial”, adelantó.

Del encuentro participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, ministros y secretarios del gabinete provincial, quienes evaluaron las medidas necesarias para anticiparse a los posibles efectos del fenómeno climático y mejorar la coordinación con las comunidades entrerrianas.