Uno Entre Rios | La Provincia | Frigerio

Frigerio asumirá la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba

Frigerio asumirá la presidencia. Los gobernadores firmarán acuerdos de integración, reclamarán por retenciones y analizarán obras, seguridad e hidrovía.

27 de julio 2026 · 17:47hs
Frigerio asumirá la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba.  

Frigerio asumirá la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba.

 

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, asumirá este martes la presidencia pro témpore de la Región Centro durante una cumbre que compartirá en San Francisco (Córdoba) con sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.

La reunión coincidirá con el 22° aniversario del relanzamiento del bloque regional y servirá para formalizar una serie de acuerdos de integración entre las tres provincias, además de ratificar reclamos conjuntos al Gobierno nacional.

entre rios: intiman a frigerio a suspender el nuevo sistema de meriendas escolares

Entre Ríos: intiman a Frigerio a suspender el nuevo sistema de meriendas escolares

Frigerio visitará el Puerto de Hamburgo para impulsar exportaciones y fortalecer la logística entrerriana.

Frigerio visitará el Puerto de Hamburgo para impulsar exportaciones y fortalecer la logística entrerriana

El acto central se desarrollará en el Superdomo de San Francisco. Durante la jornada también será inaugurada la sede institucional y administrativa de la Región Centro, que funcionará en el edificio del ex Banco de Córdoba, en el Centro Cívico de esa ciudad.

Acuerdos de integración

Los gobernadores firmarán convenios vinculados al desarrollo del corredor de biomovilidad, una iniciativa impulsada por las áreas de Energía y las empresas eléctricas de las tres provincias. En ese marco, volverán a reclamar a la Nación la finalización de obras estratégicas de infraestructura energética, entre ellas gasoductos considerados clave para la región.

Otro de los acuerdos contempla la unificación de requisitos para trabajadores que realizan aplicaciones fitosanitarias y operan drones, con el objetivo de establecer normas comunes en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

LEER MÁS: Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Además, se avanzará en la integración de los Registros de Personas Jurídicas para que las inscripciones tengan validez en las tres jurisdicciones y se continuará trabajando en la armonización de los requisitos para las contrataciones públicas.

Durante el plenario también se oficializarán hermanamientos entre distintas localidades de la Región Centro y se firmará un convenio entre los municipios de San Francisco, Esperanza y Nogoyá para fortalecer la actividad lechera.

Agenda productiva y reclamos

La entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea será otro de los temas de análisis, especialmente por su impacto sobre las economías regionales y la necesidad de fortalecer los controles vinculados a las reglas paraarancelarias.

También se definirá una estrategia conjunta frente al posible impacto del fenómeno de El Niño. Las áreas de Protección Civil de las tres provincias coordinarán acciones e intercambiarán información generada por sus observatorios hidrometeorológicos.

En materia de seguridad, los mandatarios evaluarán mecanismos de cooperación para reforzar los controles fronterizos y el intercambio de información de inteligencia criminal.

Retenciones e hidrovía

Como en encuentros anteriores, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos renovarán el reclamo al Gobierno nacional para avanzar en una reducción sostenida de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, al considerar que afectan a uno de los principales motores económicos de la región.

Además, Santa Fe y Entre Ríos insistirán con el respaldo de Córdoba en la incorporación de las provincias ribereñas al organismo que tendrá a su cargo el control de la futura concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

La cumbre se desarrollará en un contexto de diálogo entre los tres gobernadores y la Casa Rosada, mientras continúan las negociaciones sobre distintos temas de la agenda nacional, entre ellos eventuales cambios en el sistema electoral.

Frigerio Región Centro Córdoba
Noticias relacionadas
OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados.

OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados

Desregulación total: el plan que sacude a corredores, colegios e inmobiliarias.

Desregulación total: el plan que sacude a corredores, colegios e inmobiliarias

Día del Perros Callejero: Ellos no eligen estar en la calle

Día del Perro Callejero: "Ellos no eligen estar en la calle"

La Justicia elevó a juicio la causa por presunta administración fraudulenta contra los Etchevehere.

La Justicia elevó a juicio la causa por presunta administración fraudulenta contra los Etchevehere y Grenón

Ver comentarios

Lo último

Obras del Museo Provincial de Bellas Artes se exhibirán en la Casa Nacional del Bicentenario

Obras del Museo Provincial de Bellas Artes se exhibirán en la Casa Nacional del Bicentenario

La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 400 personas en La Vieja Usina de Paraná

La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 400 personas en La Vieja Usina de Paraná

Según la UIA, la actividad industrial cayó 1,8% en junio y cerró un primer semestre en rojo

Según la UIA, la actividad industrial cayó 1,8% en junio y cerró un primer semestre en rojo

Ultimo Momento
Obras del Museo Provincial de Bellas Artes se exhibirán en la Casa Nacional del Bicentenario

Obras del Museo Provincial de Bellas Artes se exhibirán en la Casa Nacional del Bicentenario

La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 400 personas en La Vieja Usina de Paraná

La Sinfónica de Entre Ríos se presentó ante más de 400 personas en La Vieja Usina de Paraná

Según la UIA, la actividad industrial cayó 1,8% en junio y cerró un primer semestre en rojo

Según la UIA, la actividad industrial cayó 1,8% en junio y cerró un primer semestre en rojo

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

Policiales
Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Ovación
River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

Gimnasia de Concepción del Uruguay ya conoce su camino en la Reválida del Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ya conoce su camino en la Reválida del Federal A

Estudiantes se coronó bicampeón provincial de Infantiles

Estudiantes se coronó bicampeón provincial de Infantiles

El Team Gitana saldrá a escena en el Arena Combat

El Team Gitana saldrá a escena en el Arena Combat

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Frigerio asumirá la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba

Frigerio asumirá la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba

OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados

OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados

Desregulación total: el plan que sacude a corredores, colegios e inmobiliarias

Desregulación total: el plan que sacude a corredores, colegios e inmobiliarias

Entre Ríos: intiman a Frigerio a suspender el nuevo sistema de meriendas escolares

Entre Ríos: intiman a Frigerio a suspender el nuevo sistema de meriendas escolares

Día del Perro Callejero: Ellos no eligen estar en la calle

Día del Perro Callejero: "Ellos no eligen estar en la calle"

Dejanos tu comentario