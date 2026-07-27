El proyecto de desregulación que prepara el Gobierno promete modificar las bases del corretaje inmobiliario. La iniciativa abrir el mercado a nuevos jugadores.

Desregulación total: el plan que sacude a corredores, colegios e inmobiliarias.

El mercado inmobiliario argentino podría estar frente a uno de los cambios regulatorios más profundos de las últimas décadas: desregulación . En línea con la estrategia oficial de eliminar trabas administrativas y fomentar la competencia, el Gobierno trabaja en una serie de modificaciones que buscan redefinir el funcionamiento de la actividad, desde el acceso a la profesión hasta el esquema de intermediación entre compradores, vendedores e inquilinos.

Aunque todavía resta conocer el texto definitivo de las reformas, el debate ya comenzó entre corredores inmobiliarios, desarrolladores, plataformas tecnológicas y cámaras empresarias. El punto central es claro: el Ejecutivo pretende avanzar hacia un mercado con menos regulaciones y mayor libertad para operar.

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Un mercado y la desregulación

La actividad inmobiliaria ha funcionado durante años bajo un esquema de fuerte regulación provincial, donde la matriculación profesional y el rol de los colegios de corredores ocupan un lugar central.

La visión del Gobierno es que parte de esas exigencias actúan como barreras de ingreso que limitan la competencia, elevan costos y reducen la oferta de servicios. Por esa razón, la intención oficial es revisar el marco normativo para permitir un funcionamiento más abierto del mercado.

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El argumento es similar al utilizado en otros sectores económicos durante el último año: menos regulaciones implican mayor competencia, mayor innovación y, potencialmente, menores costos para los consumidores.

Más competencia también para las plataformas digitales

Uno de los actores que podría ganar protagonismo es el ecosistema de plataformas tecnológicas dedicadas a la compra, venta y alquiler de inmuebles.

La digitalización del negocio inmobiliario viene creciendo de manera sostenida. Publicaciones online, visitas virtuales, firmas electrónicas y procesos de comercialización cada vez más automatizados están modificando la relación entre clientes e intermediarios.

En ese escenario, una regulación más flexible podría facilitar el ingreso de nuevos modelos de negocio que compitan con las inmobiliarias tradicionales.

Honorarios bajo la lupa

Otro de los aspectos que genera expectativa es el futuro de los honorarios profesionales.

Desde distintos sectores sostienen que una mayor competencia podría traducirse en esquemas de comisiones más flexibles y negociaciones más abiertas entre las partes.

Para los defensores de la reforma, permitir que el mercado determine los valores favorecería la eficiencia y ampliaría las opciones para propietarios y compradores.

En cambio, los representantes de buena parte del sector inmobiliario consideran que la intermediación profesional requiere estándares mínimos que garanticen calidad, responsabilidad y seguridad jurídica.

Un negocio que atraviesa una etapa de transformación

La discusión regulatoria coincide con un momento de fuerte reactivación del mercado inmobiliario.

La recuperación del crédito hipotecario, la desaceleración de la inflación y una mayor estabilidad macroeconómica comenzaron a mejorar el nivel de consultas y operaciones luego de varios años de caída.

Al mismo tiempo, el regreso del financiamiento bancario reconfigura las expectativas tanto de compradores como de desarrolladores, que vuelven a proyectar inversiones de mediano plazo.

En ese contexto, cualquier modificación regulatoria podría acelerar cambios que ya venían produciéndose por efecto de la tecnología y las nuevas demandas de los consumidores.

Los desafíos de una mayor apertura

Especialistas coinciden en que una desregulación no garantiza por sí sola un mercado más eficiente.

El desafío será encontrar un equilibrio entre facilitar el ingreso de nuevos jugadores y preservar mecanismos que otorguen previsibilidad a quienes realizan operaciones de alto valor económico.

La transparencia en la información, la responsabilidad profesional y la seguridad jurídica seguirán siendo factores determinantes para generar confianza en compradores e inversores.

Un debate que recién comienza

Más allá del contenido final que adopten las reformas, el mercado inmobiliario ya ingresó en una etapa de redefinición.

La combinación de nuevas tecnologías, mayor competencia, cambios regulatorios y un escenario macroeconómico diferente está modificando un negocio que durante décadas funcionó bajo reglas relativamente estables.

Para desarrolladores, corredores, inversores y propietarios, el desafío será adaptarse a un entorno donde la flexibilidad y la innovación podrían convertirse en los principales factores de competitividad. El resultado final dependerá no sólo del alcance de la reforma, sino también de la capacidad del sector para responder a un mercado que evoluciona cada vez más rápido.

Fuente: Ecos365