Luis Vázquez cerca del Birmingham: cuánto dinero recibiría Patronato

El delantero surgido en el club paranaense, Luis Vázquez, está a un paso de convertirse en refuerzo del Birmingham City. Patronato y el Mecanismo de Solidaridad

Luis Vázquez está muy cerca de dar un nuevo paso en su carrera europea. El delantero de 25 años dejará el fútbol español para convertirse en nuevo jugador del Birmingham City, de la Championship de Inglaterra, en una operación que rondaría los 3,5 millones de euros.

La transferencia no solo representa un nuevo desafío para el atacante formado en Patronato, sino que también generará un ingreso para la institución de Paraná gracias al Mecanismo de Solidaridad de la FIFA , que recompensa a los clubes que participaron en la formación de los futbolistas.

Este sistema establece que, cuando un jugador es transferido internacionalmente mientras tiene contrato vigente, el 5% del monto total de la operación se distribuye entre las entidades que contribuyeron a su desarrollo deportivo entre los 12 y los 23 años, en forma proporcional al tiempo que permaneció en cada una de ellas.

La llegada de Luis Vázquez a Inglaterra

En este contexto, Patronato recibiría una parte del dinero correspondiente a la venta de Vázquez al Birmingham City, ya que fue el club donde el delantero completó gran parte de su formación antes de incorporarse a Boca Juniors.

Vale recordar que Vázquez llegó a Boca a los 18 años procedente del conjunto entrerriano, debutó en Primera División bajo la conducción de Miguel Ángel Russo y disputó 99 partidos, en los que convirtió 16 goles y brindó siete asistencias.

En 2023 fue vendido al Anderlecht de Bélgica por 7 millones de euros, operación en la que Patronato ya había percibido 2 millones de euros por conservar un porcentaje de sus derechos económicos. Posteriormente, el atacante fue cedido a préstamo al Getafe de España, donde disputó 17 encuentros, marcó tres goles y entregó una asistencia.

Ahora, con su inminente llegada al Birmingham City, Patronato volverá a verse beneficiado económicamente, esta vez a través del mecanismo de solidaridad de la FIFA, una herramienta que reconoce el trabajo de los clubes formadores y les permite participar de los ingresos generados por las transferencias internacionales de los futbolistas que ayudaron a desarrollar.

El atacante buscará en Inglaterra recuperar su mejor versión y aportar sus goles para que Birmingham City pueda luchar por el ascenso a la Premier League, mientras que en Paraná seguirán con atención una operación que volverá a dejar un rédito para las arcas del club Rojinegro.