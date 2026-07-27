Uno Entre Rios | Ovación | Luis Vázquez

Luis Vázquez cerca del Birmingham: cuánto dinero recibiría Patronato

El delantero surgido en el club paranaense, Luis Vázquez, está a un paso de convertirse en refuerzo del Birmingham City. Patronato y el Mecanismo de Solidaridad

27 de julio 2026 · 19:09hs
Luis Vázquez

Luis Vázquez, ex Patronato, podría generar un ingreso a la entidad paranaense.

Luis Vázquez está muy cerca de dar un nuevo paso en su carrera europea. El delantero de 25 años dejará el fútbol español para convertirse en nuevo jugador del Birmingham City, de la Championship de Inglaterra, en una operación que rondaría los 3,5 millones de euros.

La transferencia no solo representa un nuevo desafío para el atacante formado en Patronato, sino que también generará un ingreso para la institución de Paraná gracias al Mecanismo de Solidaridad de la FIFA, que recompensa a los clubes que participaron en la formación de los futbolistas.

Luis Vázquez, con pasado en Patronato, cerca de convertirse en refuerzo del Birmingham City.

Luis Vázquez, con pasado en Patronato, cerca de convertirse en refuerzo del Birmingham City

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Este sistema establece que, cuando un jugador es transferido internacionalmente mientras tiene contrato vigente, el 5% del monto total de la operación se distribuye entre las entidades que contribuyeron a su desarrollo deportivo entre los 12 y los 23 años, en forma proporcional al tiempo que permaneció en cada una de ellas.

La llegada de Luis Vázquez a Inglaterra

En este contexto, Patronato recibiría una parte del dinero correspondiente a la venta de Vázquez al Birmingham City, ya que fue el club donde el delantero completó gran parte de su formación antes de incorporarse a Boca Juniors.

Vale recordar que Vázquez llegó a Boca a los 18 años procedente del conjunto entrerriano, debutó en Primera División bajo la conducción de Miguel Ángel Russo y disputó 99 partidos, en los que convirtió 16 goles y brindó siete asistencias.

En 2023 fue vendido al Anderlecht de Bélgica por 7 millones de euros, operación en la que Patronato ya había percibido 2 millones de euros por conservar un porcentaje de sus derechos económicos. Posteriormente, el atacante fue cedido a préstamo al Getafe de España, donde disputó 17 encuentros, marcó tres goles y entregó una asistencia.

Ahora, con su inminente llegada al Birmingham City, Patronato volverá a verse beneficiado económicamente, esta vez a través del mecanismo de solidaridad de la FIFA, una herramienta que reconoce el trabajo de los clubes formadores y les permite participar de los ingresos generados por las transferencias internacionales de los futbolistas que ayudaron a desarrollar.

El atacante buscará en Inglaterra recuperar su mejor versión y aportar sus goles para que Birmingham City pueda luchar por el ascenso a la Premier League, mientras que en Paraná seguirán con atención una operación que volverá a dejar un rédito para las arcas del club Rojinegro.

Luis Vázquez delantero Inglaterra
Noticias relacionadas
Central presentó una carta documento contra el canciller Pablo Quirno

Central le exigió al canciller argentino que se retracte o iniciará una demanda

Talleres Rojo, el último subcampeón del Torneo Oficial de Damas, inició su participación en el certamen derrotando a Estudiantes Blanco.

Se disputó la primera fecha del Torneo Oficial de Damas

Pezzella marginado en River.

River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

quilmes, proximo rival de patronato, llegara al grella en crisis

Quilmes, próximo rival de Patronato, llegará al Grella en crisis

Ver comentarios

Lo último

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: ¿Quién es ese tipo?

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

Entre Ríos: el salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023

Entre Ríos: el salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023

Abrió la convocatoria del programa Entre Ríos Emprende Joven

Abrió la convocatoria del programa Entre Ríos Emprende Joven

Ultimo Momento
Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: ¿Quién es ese tipo?

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

Entre Ríos: el salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023

Entre Ríos: el salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023

Abrió la convocatoria del programa Entre Ríos Emprende Joven

Abrió la convocatoria del programa Entre Ríos Emprende Joven

Las cuatro preguntas clave para descubrir todo lo que la inteligencia artificial deduce sobre los usuarios

Las cuatro preguntas clave para descubrir todo lo que la inteligencia artificial deduce sobre los usuarios

El Museo Puerto de la Memoria de Paraná mostró las producciones de sus talleres

El Museo Puerto de la Memoria de Paraná mostró las producciones de sus talleres

Policiales
Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Ovación
Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Luis Vázquez cerca del Birmingham: cuánto dinero recibiría Patronato

Luis Vázquez cerca del Birmingham: cuánto dinero recibiría Patronato

River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

River atraviesa horas de tensión: el plantel pidió el regreso de Germán Pezzella

Central le exigió al canciller argentino que se retracte o iniciará una demanda

Central le exigió al canciller argentino que se retracte o iniciará una demanda

Gimnasia de Concepción del Uruguay ya conoce su camino en la Reválida del Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay ya conoce su camino en la Reválida del Federal A

La provincia
Entre Ríos: el salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023

Entre Ríos: el salario mínimo docente superó la inflación acumulada desde diciembre de 2023

Abrió la convocatoria del programa Entre Ríos Emprende Joven

Abrió la convocatoria del programa Entre Ríos Emprende Joven

El Gobierno provincial activa un plan preventivo ante el regreso del fenómeno de El Niño

El Gobierno provincial activa un plan preventivo ante el regreso del fenómeno de El Niño

Frigerio asumirá la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba

Frigerio asumirá la presidencia de la Región Centro en una cumbre con Pullaro y Llaryora en Córdoba

OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados

OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados

Dejanos tu comentario