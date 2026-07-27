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Según la UIA, la actividad industrial cayó 1,8% en junio y cerró un primer semestre en rojo

Según datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial cayó 1,8% durante el mes de junio y cerró un primer semestre en rojo.

27 de julio 2026 · 18:19hs
Según la UIA

Según la UIA, la actividad industrial cayó 1,8% en junio y cerró un primer semestre en rojo.

La industria manufacturera no logra consolidar una senda de recuperación sostenible. Según los datos adelantados del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la actividad fabril registró en junio una caída interanual estimada del 1,8%.

Mientras que en la medición mensual, desestacionalizada, mostró una leve variación de apenas -0,2% en comparación con mayo, consolidando un escenario de amecetamiento.

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Los datos de la UIA

Con este desempeño, el primer semestre del año cerró con una contracción del 3% frente al mismo período de 2025 y se ubica un 10% por debajo de los niveles de actividad registrados en 2022 y 2023.

Al analizar el comportamiento hacia el interior del entramado productivo, los indicadores adelantados reflejaron dinámicas dispares durante junio:

* Sectores en terreno negativo: la construcción continuó mostrando señales de debilidad, con caídas mensuales en los despachos de cemento (-2,7%) y en el Índice Construya

(-2,0%). Asimismo, la metalmecánica (-0,3%) y la producción siderúrgica de acero (-4,6%) mostraron bajas en la comparación intermensual, aún alejadas de los picos históricos del sector.

* Indicios de repunte: por el contrario, la demanda de energía eléctrica por parte de grandes usuarios industriales creció un 1,4% mensual, al tiempo que el patentamiento de maquinaria industrial mostró un repunte del 9,4% respecto de mayo.

* Comercio exterior: en el frente internacional, las exportaciones hacia Brasil mostraron un marcado dinamismo (+15,6% intermensual) impulsadas por bienes primarios, agroindustria y automotores, a la par de un salto del 17,9% en la liquidación de divisas del sector agroexportador.

Por otra parte, de acuerdo al análisis de la entidad fabril, la industria navega bajo un esquema fuertemente fragmentado. Los rubros que amortiguan la baja general continúan siendo la refinación de petróleo —impulsada por el desarrollo no convencional en Vaca Muerta—, los sectores ligados a la cosecha agrícola (molienda de oleaginosas) y segmentos específicos de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.

Por el contrario, los mayores factores de tracción negativa siguen concentrados en los bienes durables y semidurables (línea blanca y automotores), golpeados por la menor demanda interna, sumados al sector textil, confecciones y calzado, resentidos ante la contracción del consumo y el ingreso de bienes importados.

UIA actividad Industrial junio
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