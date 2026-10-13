Reunión entre los presidentes de River y Estudiantes

Stéfano Di Carlo y Juan Sebastián Verón lideraron un encuentro en River, del que también participaron otros cuatro directivos.

Los dirigentes de River y Estudiantes en la sala de reuniones del Monumental.

Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón encabezaron este martes una reunión en el estadio Monumental para que River y Estudiantes empiecen a trabajar juntos en propuestas “para el desarrollo y la mejora del fútbol argentino”. En el encuentro también participaron otros dirigentes de ambos clubes.

Las dos instituciones realizaron un posteo en conjunto en sus redes sociales en el que publicaron un comunicado para dar a conocer detalles de este nuevo proyecto. El texto estuvo acompañado por dos fotografías: en una aparecen solo los dos presidentes y en la otra, los seis directivos presentes.

Por el lado de River, además de Di Carlo, estuvieron Ignacio Villarroel y Agustín Forchieri; mientras que Martín Gorosstegui y Juan Martín Cerolini acompañaron a Verón por parte de Estudiantes. La reunión se realizó en la sala de sesiones Rafael Aragón Cabrera, ubicada dentro del Monumental.

El comunicado completo que publicaron River y Estudiantes

"El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino.

"Durante el encuentro, ambas instituciones compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional, y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo.

"En ese marco, compartieron la necesidad de trabajar en la generación de nuevos y mayores ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a las instituciones, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de los clubes como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes.

"Como resultado de esta primera reunión, River Plate y Estudiantes acordaron establecer una mesa permanente de trabajo, que tendrá continuidad en el tiempo y avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino.

"River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro".