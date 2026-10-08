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Ramón Díaz se acerca a Corinthians y se aleja de River

El Pelado aparece como principal candidato a suceder a Fernando Diniz, despedido tras la séptima derrota seguida del Corinthians.

8 de octubre 2026 · 13:16hs
Ramón Díaz se acerca a Corinthians y se aleja de River.

Ramón Díaz se acerca a Corinthians y se aleja de River.

Con mucho por definir en este 2026, en River por ahora se evita proyectar más allá de los próximos seis partidos del Torneo Clausura. Sin embargo, salvo imprevistos, no está planificado que el interinato de Leonardo Ponzio se prolongue más allá de fin de año y por eso la dirigencia de Stéfano Di Carlo debe definir un entrenador para 2027. Por eso, que Ramón Díaz aparezca como principal candidato a asumir en Corinthians no es un dato que pase inadvertido en Núñez.

Tras la séptima derrota seguida en el Brasileirao (anoche perdió 2-1 ante Inter) y el octavo partido sin ganar, Fernando Diniz fue cesado en su cargo. Enseguida, el primer nombre que surgió en la prensa brasileña fue el del Pelado Díaz. Con pasado reciente en el club y un muy buen recuerdo en los hinchas, ya hay tratativas para su regreso luego de apenas poco más de un año.

Junto a su hijo Emiliano dirigió al Timao de julio de 2024 hasta abril de 2025. Logró salvarlo del descenso con nueve victorias consecutivas en el Brasileirao de 2024 y luego se proclamó campeón del Campeonato Paulista en 2025. En sus 60 partidos como DT, Ramón sumó 31 victorias, 16 empates y 13 derrotas.

Ramón Díaz se acerca a Corinthians y se aleja de River

Ramón Díaz se acerca a Corinthians y se aleja de River.

Ramón Díaz se acerca a Corinthians y se aleja de River.

A la espera de una definición, en River miran de reojo sin todavía hacer ningún movimiento de cara al año que viene. Hasta el momento, el Millonario no ha entablado contactos con ningún entrenador para definir al sucesor formal de Eduardo Coudet, pero Ramón Díaz aparecía como una alternativa que cada día sumaba más adeptos.

La relación de Ramón con la dirigencia de Rodolfo D'Onofrio, e incluso con Enzo Francescoli (actual mánager del club) no quedó en los mejores términos. De todos modos, eso no sería un impedimento para que Di Carlo, del mismo oficialismo que manda en el club desde 2014, pueda ofrecerle el cargo en caso de que así lo decidiese.

El panorama actual en River indica que los seis partidos que quedan del Torneo Clausura (más los eventuales cruces de playoffs) estarán a cargo de Ponzio, paradójicamente borrado por Ramón en su última etapa. Sin mayores precisiones sobre su futuro, si llegase a lograr el título, su continuidad podría ser evaluada, pero por ahora se piensa en un 2027 con un nuevo cuerpo técnico.

Ramón Díaz Corinthians River candidato
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