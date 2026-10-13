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La Feria Provincial del Libro reunió a grandes autores en Concordia

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro reunió a más de 100 editoriales de Argentina y Uruguay durante tres jornadas gratuitas

13 de octubre 2026 · 15:00hs
Con más de 100 editoriales

Con más de 100 editoriales, cerró la Feria Provincial del Libro
La Feria Provincial del Libro reunió a grandes autores en Concordia

La Feria Provincial del Libro reunió a grandes autores en Concordia

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro cerró este domingo 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Concordia, con miles de visitantes y una amplia programación cultural. Durante tres jornadas, el encuentro reunió a más de 100 editoriales de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Uruguay, con entrada libre y gratuita.

Concordia fue punto de encuentro para lectores y escritores

Bajo el lema “Entre Ríos se conecta con su fuerza original”, la feria contó con la participación de autores destacados como Selva Almada, Juan Sasturain, Miguel Rep y Alejandra Kamiya, además de presentaciones de libros, conversatorios, lecturas, sueltas de ejemplares y propuestas para las infancias.

Entre las actividades sobresalieron la presentación de Las torturas del convento, de Daniel Enz; el homenaje a Jorge Enrique Martí, a cien años de su nacimiento; y la presentación de Horizonte de sucesos, de Mariana Bolzán, obra distinguida con el Premio Fray Mocho de Novela.

La programación también incluyó espectáculos musicales y teatrales, títeres, la Biblioteca Móvil y el espacio interactivo Costa Ciencia. El cierre tuvo propuestas artísticas como Festi Cuac! y un recital de Maniquí.

Organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, la feria buscó promover la lectura, visibilizar la producción editorial y fortalecer el encuentro entre autores, editoriales y lectores.

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Feria Provincial del Libro Concordia Escritores
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