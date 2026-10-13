La Feria Provincial del Libro reunió a grandes autores en Concordia

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro reunió a más de 100 editoriales de Argentina y Uruguay durante tres jornadas gratuitas

Con más de 100 editoriales, cerró la Feria Provincial del Libro

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro cerró este domingo 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Concordia, con miles de visitantes y una amplia programación cultural. Durante tres jornadas, el encuentro reunió a más de 100 editoriales de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Uruguay, con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema “Entre Ríos se conecta con su fuerza original”, la feria contó con la participación de autores destacados como Selva Almada, Juan Sasturain, Miguel Rep y Alejandra Kamiya, además de presentaciones de libros, conversatorios, lecturas, sueltas de ejemplares y propuestas para las infancias.

Entre las actividades sobresalieron la presentación de Las torturas del convento, de Daniel Enz; el homenaje a Jorge Enrique Martí, a cien años de su nacimiento; y la presentación de Horizonte de sucesos, de Mariana Bolzán, obra distinguida con el Premio Fray Mocho de Novela.

La programación también incluyó espectáculos musicales y teatrales, títeres, la Biblioteca Móvil y el espacio interactivo Costa Ciencia. El cierre tuvo propuestas artísticas como Festi Cuac! y un recital de Maniquí.

Organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, la feria buscó promover la lectura, visibilizar la producción editorial y fortalecer el encuentro entre autores, editoriales y lectores.