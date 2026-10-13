La segunda edición de la Feria Provincial del Libro cerró este domingo 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Concordia, con miles de visitantes y una amplia programación cultural. Durante tres jornadas, el encuentro reunió a más de 100 editoriales de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Uruguay, con entrada libre y gratuita.
La Feria Provincial del Libro reunió a grandes autores en Concordia
La segunda edición de la Feria Provincial del Libro reunió a más de 100 editoriales de Argentina y Uruguay durante tres jornadas gratuitas
Concordia fue punto de encuentro para lectores y escritores
Bajo el lema “Entre Ríos se conecta con su fuerza original”, la feria contó con la participación de autores destacados como Selva Almada, Juan Sasturain, Miguel Rep y Alejandra Kamiya, además de presentaciones de libros, conversatorios, lecturas, sueltas de ejemplares y propuestas para las infancias.
Entre las actividades sobresalieron la presentación de Las torturas del convento, de Daniel Enz; el homenaje a Jorge Enrique Martí, a cien años de su nacimiento; y la presentación de Horizonte de sucesos, de Mariana Bolzán, obra distinguida con el Premio Fray Mocho de Novela.
La programación también incluyó espectáculos musicales y teatrales, títeres, la Biblioteca Móvil y el espacio interactivo Costa Ciencia. El cierre tuvo propuestas artísticas como Festi Cuac! y un recital de Maniquí.
Organizada por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia, la feria buscó promover la lectura, visibilizar la producción editorial y fortalecer el encuentro entre autores, editoriales y lectores.