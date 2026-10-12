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Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Un hombre volcó con su auto tras chocar contra una columna de alumbrado en Paraná. Resultó ileso, pero dio positivo en el control de alcoholemia.

12 de octubre 2026 · 10:30hs
Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este lunes en calle Maciá, en Paraná, donde un automóvil Peugeot 207 colisionó contra una columna de alumbrado público y terminó volcado sobre la calzada.

Según informó la Jefatura Departamental, el conductor del vehículo, un hombre de 34 años oriundo de Colonia Crespo, logró salir del rodado con la asistencia del personal policial que intervino en el lugar. El hombre manifestó no presentar lesiones y aseguró que no necesitaba atención médica.

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Alcoholemia positiva

Tras el hecho, se solicitó la presencia de personal de Tránsito Municipal para realizar las actuaciones correspondientes y efectuar el control de alcoholemia al conductor. La prueba arrojó resultado positivo.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.

Paraná vuelco Choque Alcoholemia
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