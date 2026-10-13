El papa León XIV fue operado con éxito de un nódulo pulmonar en Roma.

El Vaticano confirmó que la cirugía para extirpar un nódulo pulmonar al papa León XIV concluyó con éxito. El pontífice permanece en recuperación en Roma.

El Vaticano informó que el papa León XIV fue operado con éxito de un nódulo pulmonar este martes en el Hospital Gemelli de Roma . La intervención concluyó según lo previsto y el pontífice regresó a su habitación para recuperarse. La Santa Sede anunció que próximamente brindará más información sobre su evolución médica.

La cirugía se realizó durante la tarde y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, un especialista en cirugía torácica con amplia experiencia en este tipo de intervenciones. León XIV, de 71 años, había ingresado al centro médico durante el mediodía para someterse al procedimiento.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV salió bien de la cirugía

El propio Papa había anunciado el domingo, después del rezo del Ángelus, que sería operado para extirpar un nódulo en uno de sus pulmones. Según la información difundida, la lesión fue detectada durante un control médico de rutina, en una fase muy temprana y en una ubicación bien delimitada.

Fuentes del Vaticano habían anticipado que el período posoperatorio se extendería aproximadamente durante una semana. Mientras se aguardan nuevas precisiones sobre su evolución, cientos de fieles se acercaron a la capilla del Hospital Gemelli para participar de una cadena de oración encabezada por el cardenal vicario Baldassare Reina.

Entre quienes se congregaron para expresar su apoyo se encontraba el presbítero Angelo Manda, quien destacó la importancia de las plegarias por la salud del pontífice y manifestó su deseo de que pueda recuperarse pronto y retomar su misión evangelizadora. En paralelo, fuentes de la Iglesia ratificaron la visita de León XIV a Sudamérica, aunque se esperan novedades sobre su evolución médica.