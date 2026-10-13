Presentarán en Paraná un libro sobre el pensamiento de Alejo Peyret

La obra de Américo Schvartzman, publicada por EDUNER, reconstruye la trayectoria intelectual y política del pensador francés radicado en Entre Ríos

La obra de Américo Schvartzman, publicada por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER), reconstruye la trayectoria intelectual y política del pensador francés radicado en el país. La actividad será el lunes 19 de octubre, con entrada libre y gratuita.

El pensamiento y el legado de Alejo Peyret serán el eje de una presentación literaria en Paraná. El lunes 19 de octubre, a las 19, se presentará el libro Alejo Peyret: el filósofo desconocido. Un pensador entre la civilización y la barbarie, de Américo Schvartzman, una reciente publicación de la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER).

El encuentro tendrá lugar en la sede de la editorial, ubicada en Andrés Pazos 406, y será de acceso libre y gratuito. La actividad consistirá en una conversación entre el autor, Gustavo Martínez, director de EDUNER, Daniel Tirso Fiorotto y Angelina Uzín Olleros.

La publicación es resultado de una exhaustiva investigación de Schvartzman sobre Peyret, que dio origen a su tesis doctoral en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). A través de sus páginas, el libro reconstruye la trayectoria del pensador, sus principales ideas, sus interlocutores y las corrientes filosóficas que atravesaron su obra. También recupera su labor como traductor y propone una lectura sobre la vigencia de sus planteos en la actualidad.

El volumen ya fue presentado en numerosas localidades y alcanzó una amplia circulación entre lectores de Entre Ríos y del resto del país. Debido a la respuesta del público, se encuentra actualmente en proceso de reimpresión.

Nacido en Francia, Alejo Peyret llegó a la Argentina tras el fracaso de la Revolución de 1848. Se radicó en el país, formó una familia y se convirtió en uno de los principales colaboradores del general Justo José de Urquiza. A lo largo de su vida desarrolló una intensa actividad política, periodística, docente y organizativa.

Su pensamiento cuestionó el liberalismo de Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, criticó la Guerra del Paraguay y defendió a los caudillos federales. También discutió la oposición entre civilización y barbarie, propuso modelos alternativos de inmigración y colonización y promovió el cooperativismo y una distribución más equitativa de las tierras.

Peyret, un francés que hizo de Entre Ríos su lugar, intervino en debates fundamentales para la construcción del país. Muchas de las discusiones que atravesaron su obra continúan abiertas en la actualidad.

En ese recorrido, el libro de Schvartzman propone una biografía conceptual que recupera las ideas y los textos de un intelectual cuya obra permite revisar parte de la historia argentina desde perspectivas que todavía invitan a la reflexión.