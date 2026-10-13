Uno Entre Rios | Escenario | Paraná

Presentarán en Paraná un libro sobre el pensamiento de Alejo Peyret

La obra de Américo Schvartzman, publicada por EDUNER, reconstruye la trayectoria intelectual y política del pensador francés radicado en Entre Ríos

13 de octubre 2026 · 12:43hs
Presentarán en Paraná un libro sobre el pensamiento de Alejo Peyret

La obra de Américo Schvartzman, publicada por la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER), reconstruye la trayectoria intelectual y política del pensador francés radicado en el país. La actividad será el lunes 19 de octubre, con entrada libre y gratuita.

EDUNER presenta una investigación sobre Alejo Peyret

El pensamiento y el legado de Alejo Peyret serán el eje de una presentación literaria en Paraná. El lunes 19 de octubre, a las 19, se presentará el libro Alejo Peyret: el filósofo desconocido. Un pensador entre la civilización y la barbarie, de Américo Schvartzman, una reciente publicación de la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER).

El encuentro tendrá lugar en la sede de la editorial, ubicada en Andrés Pazos 406, y será de acceso libre y gratuito. La actividad consistirá en una conversación entre el autor, Gustavo Martínez, director de EDUNER, Daniel Tirso Fiorotto y Angelina Uzín Olleros.

La publicación es resultado de una exhaustiva investigación de Schvartzman sobre Peyret, que dio origen a su tesis doctoral en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). A través de sus páginas, el libro reconstruye la trayectoria del pensador, sus principales ideas, sus interlocutores y las corrientes filosóficas que atravesaron su obra. También recupera su labor como traductor y propone una lectura sobre la vigencia de sus planteos en la actualidad.

El volumen ya fue presentado en numerosas localidades y alcanzó una amplia circulación entre lectores de Entre Ríos y del resto del país. Debido a la respuesta del público, se encuentra actualmente en proceso de reimpresión.

Nacido en Francia, Alejo Peyret llegó a la Argentina tras el fracaso de la Revolución de 1848. Se radicó en el país, formó una familia y se convirtió en uno de los principales colaboradores del general Justo José de Urquiza. A lo largo de su vida desarrolló una intensa actividad política, periodística, docente y organizativa.

Su pensamiento cuestionó el liberalismo de Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, criticó la Guerra del Paraguay y defendió a los caudillos federales. También discutió la oposición entre civilización y barbarie, propuso modelos alternativos de inmigración y colonización y promovió el cooperativismo y una distribución más equitativa de las tierras.

Peyret, un francés que hizo de Entre Ríos su lugar, intervino en debates fundamentales para la construcción del país. Muchas de las discusiones que atravesaron su obra continúan abiertas en la actualidad.

En ese recorrido, el libro de Schvartzman propone una biografía conceptual que recupera las ideas y los textos de un intelectual cuya obra permite revisar parte de la historia argentina desde perspectivas que todavía invitan a la reflexión.

LEER MÁS: Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Paraná Libro Eduner Alejo Peyret Investigación
Noticias relacionadas
Paraná sumó una nueva propuesta cultural y comunitaria

El Festival Raíces del Este tuvo su primera edición en Paraná

El torneo de sóftbol termina este lunes.

El sóftbol femenino define al campeón del Hagamos Historia 2026 en Paraná

Paraná reunió a más de 200 coreutas en un concierto con orquesta en vivo

Paraná reunió a más de 200 coreutas en un concierto con orquesta en vivo

Cuidados paliativos: el Hospital San Roque de Paraná acompaña a más de 300 familias.

Cuidados paliativos: el Hospital San Roque de Paraná acompaña a más de 300 familias

Ver comentarios

Lo último

¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

Ultimo Momento
¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Harlem Festival convocó a más de 40 mil personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40 mil personas en Santa Fe

Morbidelli T502X: una nueva moto Adventure llegó a Paraná

Morbidelli T502X: una nueva moto Adventure llegó a Paraná

Policiales
Dolor en Urdinarrain: identificaron a las tres víctimas del choque en la Ruta 39

Dolor en Urdinarrain: identificaron a las tres víctimas del choque en la Ruta 39

Fiscalía rechazó el planteo de prescripción de los hermanos Grenón en la causa Etchevehere

Fiscalía rechazó el planteo de prescripción de los hermanos Grenón en la causa Etchevehere

Tragedia en la Ruta 39: tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y un utilitario

Tragedia en la Ruta 39: tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y un utilitario

Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

Presentarán en Paraná un libro sobre el pensamiento de Alejo Peyret

Presentarán en Paraná un libro sobre el pensamiento de Alejo Peyret

La UNER denuncia un recorte del 33% en su presupuesto y convoca a marchar en Paraná

La UNER denuncia un recorte del 33% en su presupuesto y convoca a marchar en Paraná

Aluani participó de la 4ª Caminata Rosa en Victoria

Aluani participó de la 4ª Caminata Rosa en Victoria

Frigerio y Azcué supervisaron las zonas afectadas por la creciente del río Uruguay

Frigerio y Azcué supervisaron las zonas afectadas por la creciente del río Uruguay

Dejanos tu comentario