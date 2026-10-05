El volante, que había sido desafectado de la Selección Argentina por una molestia muscular en el cuádriceps, se recuperó al ciento por ciento y estará disponible para jugar el sábado en el Monumental.

Las buenas noticias empiezan a tocar la puerta del Monumental. Después de un puñado de semanas en las que Leonardo Ponzio vio caer a varios jugadores importantes por problemas físicos, las lesiones de a poco están quedando atrás en River de cara la reanudación tras la fecha FIFA.

La novedad en la jornada matutina de este lunes en el River Camp tuvo que ver con que Tobías Andrada recibió el alta médica y estará disponible para jugar con Estudiantes de Río Cuarto , mientras que Aníbal Moreno trabajó a la par del grupo y está cada vez más cerca de volver.

El mediocampista de pasado en Vélez se había sumado a la convocatoria de la Selección Argentina con un traumatismo en su muslo derecho, producto de un golpe sufrido en el inicio del partido ante Huracán, pero no pudo recuperarse y entonces retornó a Núñez para seguir con la recuperación.

De esa manera, Andrada aprovechó el parate y la postergación de la fecha con Sarmiento para realizar kinesiología y ponerse a punto nuevamente, y ya lo logró. Con cinco días de trabajo hasta el cotejo con Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, examen que reanudará la campaña de River en el Torneo Clausura tras tres semanas sin acción, Ponzio lo piensa como titular.

Tobías Andrada recibió el alta en River y se perfila como titular contra Estudiantes de Río Cuarto

La idea del entrenador interino del Millonario es mantener la base del equipo por el que viene apostando, con la duda principal de quién será el reemplazante del lesionado que no llegará en condiciones: Thiago Almada.

Ponzio tendrá que tomar una decisión de nombres y de estilo. Por un lado, está la opción de que Lautaro Pereyra sume sus primeros minutos bajo el mando de Ponzio. Con características más similares a las de Almada, esto mantendría el esquema original: desequilibrio y presencia cerca del arco rival. Por el otro, la posibilidad de incluir a Juan Cruz Meza, un futbolista con más dinámica y juego de área a área.

Aníbal Moreno dio un paso clave en la recuperación y se acerca su regreso en River

Por su parte, Moreno continúa con su recuperación de la discopatía lumbar que lo tiene a maltraer desde la eliminación de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana (su último partido). Aunque su vuelta a las canchas sigue siendo incierta, la buena noticia es que este martes ya hizo todos los trabajos a la par del grupo y también está cerca de volver.

El volante de 27 años todavía no pudo tener acción desde que Ponzio asumió como DT interino. No obstante, si sigue evolucionando favorablemente, el plan es empezar a elevar la intensidad cada día y próximamente tener el alta, pensando en un hipotético regreso ante Estudiantes de Río Cuarto en la próxima fecha o, si no, ante Sarmiento.