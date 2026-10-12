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Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Bomberos Voluntarios y Zapadores de Concordia intervino en un incendio que consumió una camioneta 4x4 y una SUV eléctrica de origen china.

12 de octubre 2026 · 15:45hs
Dos dotaciones de bomberos debieron acudir a un incendio por una posible falla eléctrica de un vehículos.

Dos dotaciones de bomberos debieron acudir a un incendio por una posible falla eléctrica de un vehículos.

Un incendio de importantes dimensiones provocó graves daños materiales durante la madrugada de este lunes en Concordia. Dos vehículos que se encontraban en el garaje de una vivienda quedaron totalmente destruidos, mientras que el fuego también alcanzó el frente del inmueble.

El incendio destruyó dos vehículos.

El incendio destruyó dos vehículos.

El siniestro se registró alrededor de las 5.45 en la intersección de las calles Pampa Soler y Sargento Cabral. Tras recibir el aviso, personal de la Comisaría Sexta acudió al lugar y constató los daños provocados por las llamas.

Los vehículos afectados fueron un BAIC modelo 2026, con motorización híbrida naftera y eléctrica, y una Toyota Hilux modelo 2016, equipada con motor diésel. Ambos rodados sufrieron daños totales como consecuencia del incendio.

La propagación de las llamas hacia el frente de la vivienda requirió la intervención de tres unidades de Bomberos Voluntarios, además de dotaciones de Bomberos Zapadores. Los equipos trabajaron para sofocar el incendio y evitar que continuara extendiéndose.

El motivo del incendio en Concordia

Según manifestó el propietario del inmueble, el foco ígneo se habría originado por una falla eléctrica en uno de los vehículos estacionados en el garaje. Esa es, por el momento, la hipótesis señalada por el dueño, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para documentar lo ocurrido.

A pesar de la magnitud del siniestro y de las pérdidas materiales, no se registraron personas lesionadas. El episodio dejó como saldo dos vehículos totalmente dañados y afectaciones en la vivienda, en un incendio que movilizó a los servicios de emergencia durante las primeras horas de la mañana.

Concordia Incendio Vehículo
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