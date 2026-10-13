Uno Entre Rios | Ovación | KO al límite

KO Al Límite tuvo una nueva edición con más de 30 combates en Paraná

El festival KO Al Límite celebró su 18ª edición en el Club Olimpia. Hubo peleas de kickboxing, muay thai, K1 y artes marciales mixtas.

13 de octubre 2026 · 16:15hs
Alan Rollero noqueó en la pelea principal del KO Al Límite.

Gentileza Alan Rollero

Alan Rollero noqueó en la pelea principal del KO Al Límite.

El estadio Humberto Pietranera del Club Atlético Olimpia de Paraná fue escenario de la 18ª edición del KO Al Límite, el festival de deportes de combate que reunió a peleadores de distintas disciplinas y convocó a unas 400 personas en las tribunas.

Durante la velada se desarrollaron más de 30 combates de kickboxing, muay thai, K1 y artes marciales mixtas (MMA), en una jornada que tuvo definiciones por puntos, nocauts y sumisiones.

Uno de los momentos destacados de la noche se produjo durante la defensa del cinturón del evento en la modalidad kickboxing semiprofesional, en la categoría de hasta 64 kilos. El paranaense Emanuel López no pudo conservar el título y cayó por nocaut técnico frente a Gustavo Cáceres, representante de Victoria, quien se consagró como el nuevo campeón de KO Al Límite.

En el programa de combates semiprofesionales hubo cuatro enfrentamientos que se definieron mediante la decisión de los jueces. Kimey Gómez se impuso por puntos ante Fátima Jaime, mientras que Santiago Mandon hizo lo propio frente a Nicolás Rosales.

También festejaron Carlos Passerini, vencedor de Iván Di Bartolo, y Ezequiel Flores, quien superó por puntos a Martín Viale.

Las peleas profesionales del KO Al Límite

La cartelera profesional también ofreció cruces de alto impacto. En un duelo de MMA, Leonardo El Chulo Cáceres, oriundo de Diamante, perdió por sumisión en el primer round ante Lucas Molina, representante de Buenos Aires.

Por su parte, Alan El Callejero Rollero consiguió una victoria por nocaut técnico frente a Luis Ortiz, también de Buenos Aires, para cerrar su presentación con una definición contundente en la modalidad muay thai extrem.

De esta manera, KO Al Límite completó su 18ª edición en Paraná con una extensa programación de deportes de combate, el cambio de dueño de su cinturón semiprofesional y una destacada convocatoria en el gimnasio del Club Atlético Olimpia.

KO al límite Olimpia Paraná Alan Rollero
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