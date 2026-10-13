Dolor en Urdinarrain: identificaron a las tres víctimas del choque en la Ruta 39

Franco Díaz, su madre Jachy Arriola y el trabajador municipal Leandro Perovich, murieron en un trágico accidente sobre la Ruta 39.

Se conocieron las identidades de las tres personas fallecidas en el trágico accidente de tránsito ocurrido este martes por la mañana sobre la Ruta 39. Las víctimas son Franco Díaz, su madre Jachy Arriola y Leandro Perovich, un trabajador municipal de Urdinarrain. La noticia generó una profunda conmoción en la comunidad, que hoy despide a tres de sus vecinos.

Franco y su mamá viajaban desde Urdinarrain hacia Paraná para realizarse controles médicos cuando se produjo el siniestro. Detrás de ese viaje había una historia de lucha y amor: hace algunos años, al joven le habían diagnosticado insuficiencia renal crónica y su madre decidió donarle un riñón para ayudarlo a continuar con su tratamiento.

La tragedia también se llevó la vida de Leandro Perovich, quien se desempeñaba como chofer de una Citroën Berlingo y era agente municipal contratado, dependiente del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain.

En tanto, el camionero involucrado en el siniestro fue trasladado al hospital de Rosario del Tala para evaluar la gravedad de las lesiones sufridas.

Urdinarrain, de luto por la pérdida de tres vecinos

Ante la magnitud de lo ocurrido, la Municipalidad de Urdinarrain expresó su profundo pesar por el fallecimiento de los tres vecinos y anunció que permanecerá cerrada por duelo.

A través de un comunicado oficial, el municipio manifestó: “En este doloroso momento, acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas involucradas en el hecho, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias”.

Asimismo, informaron que el secretario de Gobierno y Hacienda, Carlos Möhlinger, a cargo de la Presidencia Municipal, se encontraba en el lugar del accidente junto al abogado municipal, a disposición de la fiscal de turno y acompañando a las familias afectadas.

“Desde el Municipio, lamentamos profundamente esta pérdida que enluta a nuestra comunidad. Por este motivo, la Municipalidad permanecerá cerrada por duelo”, señalaron en el mensaje.

Finalmente, las autoridades solicitaron respeto y prudencia en el tratamiento y la difusión de la información, con especial cuidado por la intimidad de los familiares que atraviesan este difícil momento.