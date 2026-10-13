Ante la posible creciente del Río Paraná, la Provincia coordina un operativo para facilitar el traslado de hacienda a tierra firme.

Ante la posible creciente del Río Paraná, los ganaderos comenzaron a retirar animales de las islas.

El aumento de las precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño comienza a generar preocupación en el litoral argentino. Ante las previsiones de una creciente del río Paraná durante los próximos meses, los productores ganaderos de las islas entrerrianas comenzaron a retirar animales de manera preventiva para evitar pérdidas ante posibles inundaciones.

El gobierno de Entre Ríos trabaja junto con organismos nacionales y provinciales para coordinar los movimientos de hacienda, establecer lugares de desembarco y agilizar los procedimientos sanitarios y administrativos necesarios para trasladar los animales hacia tierra firme.

El director de Ganadería de Entre Ríos, Martín Sieber, explicó que los productores comenzaron a reducir progresivamente la cantidad de animales que mantienen en las islas, principalmente mediante la venta de aquellos que ya están en condiciones de comercialización.

“Vemos una constante bajada de stock de cabezas semana a semana, y no van reponiendo”, señaló el funcionario en declaraciones al programa Radiópolis, de Radio 2.

Según las proyecciones mencionadas por Sieber, la creciente podría intensificarse durante el último tramo del año, alcanzar su punto máximo en diciembre y mantener niveles elevados hasta marzo o abril. Sin embargo, aclaró que se trata de previsiones y que actualmente no existe una situación de emergencia inmediata.

Menos de 200.000 animales permanecen en las islas

La reducción de la cantidad de ganado constituye una de las principales medidas preventivas frente al comportamiento esperado del río Paraná.

De acuerdo con las estimaciones de la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), la campaña comenzó con aproximadamente 480.000 cabezas distribuidas entre campos bajos e islas de Entre Ríos.

Sin embargo, según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) citados por Sieber, actualmente permanecen menos de 200.000 animales en las islas entrerrianas.

El funcionario aclaró que es necesario distinguir entre los establecimientos ubicados en campos bajos y aquellos que se encuentran propiamente en territorio insular, debido a las diferencias que presentan para organizar el retiro de la hacienda.

Como referencia histórica, recordó que Entre Ríos y Santa Fe llegaron a concentrar alrededor de un millón de cabezas de ganado en sus zonas de islas, aunque reconoció que no dispone de información actualizada sobre la cantidad de animales que permanecen en territorio santafesino.

En cuanto a las islas del río Uruguay, estimó que existen unas 20.000 cabezas, una cifra considerablemente menor debido al menor desarrollo de la actividad ganadera insular en ese sector.

Organizan desembarcos para acelerar los traslados

Uno de los principales inconvenientes para retirar animales de las islas es la disponibilidad de lugares adecuados para realizar los desembarcos.

Sieber explicó que, cuando las embarcaciones deben esperar la llegada de los camiones para descargar la hacienda, se producen demoras que reducen considerablemente la cantidad de viajes posibles.

“Si tenemos lugares de desembarco, el barco viene, tira ahí y va y busca otro viaje”, ejemplificó.

Para mejorar la operatoria, el gobierno provincial trabaja de manera coordinada con Prefectura Naval Argentina, la Brigada de Delitos Rurales, Fucofa y Senasa.

En ese marco, se establecieron puntos de desembarque y se acompaña a los productores en el acondicionamiento de corrales de espera en tierra firme.

El sistema permite que las embarcaciones descarguen los animales y regresen rápidamente a las islas para realizar nuevos viajes, mientras el personal ubicado en la costa organiza el posterior traslado en camiones.

No obstante, el funcionario advirtió que existen dificultades adicionales relacionadas con las características del terreno. En algunos sectores es necesario arrear la hacienda durante largas distancias hasta alcanzar lugares accesibles para las embarcaciones o los vehículos de transporte.

El río Paraná todavía se mantiene lejos de la emergencia

Al referirse a la situación hidrológica, Sieber indicó que, al momento de la entrevista, el río Paraná registraba una altura de 3,46 metros frente a la capital entrerriana, un nivel que consideró cercano a los valores habituales.

El funcionario recordó que el nivel de emergencia se ubica en torno a los cinco metros y destacó que las medidas actuales responden a la necesidad de anticiparse a un eventual aumento del caudal.

En ese sentido, sostuvo que la experiencia acumulada durante inundaciones anteriores permite a los productores identificar los sectores más elevados de las islas y organizar con mayor anticipación los movimientos de animales.

La estrategia apunta a evitar evacuaciones masivas de último momento, cuando las condiciones del río pueden dificultar considerablemente las tareas de traslado.

Controles sanitarios y documentación de la hacienda

Otro aspecto central del operativo es garantizar la identificación de los animales y el cumplimiento de los requisitos sanitarios durante su traslado.

Sieber explicó que en una misma isla pueden convivir hasta 30 propietarios de ganado, una situación que exige controles rigurosos para evitar confusiones o movimientos de hacienda perteneciente a otros establecimientos.

Para fortalecer esas tareas, la Provincia capacitó a personal de Prefectura y de la Policía en la revisión de la documentación correspondiente.

El objetivo es asegurar la trazabilidad de los animales y prevenir conflictos por faltantes una vez que finalice el período de creciente.

También se reforzaron las recomendaciones sanitarias, especialmente aquellas relacionadas con la prevención de la garrapata, para evitar que el movimiento de ganado desde las islas favorezca la propagación del parásito hacia establecimientos de tierra firme.

De esta manera, las autoridades provinciales buscan que el retiro de animales se desarrolle de forma gradual, segura y ordenada, mientras se mantiene el seguimiento de las condiciones hidrológicas del Paraná.

La evolución de las lluvias y del nivel del río durante las próximas semanas será determinante para establecer si resulta necesario intensificar el operativo antes de diciembre, cuando las previsiones citadas por el funcionario ubican el posible pico de la creciente.