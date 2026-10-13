La inflación acumuló un 23,6% entre enero y septiembre de 2026, mientras que la variación interanual llegó al 33,4%, según los datos difundidos por el Indec.

La inflación de septiembre fue del 1,9% en Argentina y acumuló un 23,6% en lo que va del año.

La inflación en Argentina fue del 1,9% en septiembre de 2026, según informó el Indec . Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento del 23,6% durante los primeros nueve meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4% respecto de septiembre de 2025.

Entre los rubros que más aumentaron durante septiembre se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,1%. En segundo lugar se ubicó Educación, que registró un incremento del 3%, seguida por Comunicación, con el 2,5%, y Salud, con el 2,4%. Estos aumentos reflejan la evolución de los precios de distintos servicios y gastos habituales que forman parte del presupuesto de los hogares argentinos.

La inflación fue del 1,9% en septiembre y acumuló un 23,6% en 2026

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2% y fue uno de los rubros con mayor incidencia en el resultado general del índice en la mayoría de las regiones del país. En el Gran Buenos Aires, en cambio, la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Dentro de los precios relevados, se observaron aumentos importantes en algunos productos frescos, como el tomate redondo y la cebolla, mientras que otros alimentos presentaron bajas, lo que evidencia un comportamiento desigual entre los distintos productos de la canasta básica.

En el análisis por categorías, los precios estacionales aumentaron un 2,9%, mientras que los precios regulados subieron un 2,3%. Por su parte, el IPC núcleo, que permite observar la evolución de los precios sin considerar los componentes estacionales ni los regulados, registró una variación del 1,7%. Estos resultados muestran que los incrementos fueron diferentes según el tipo de producto o servicio considerado.

Al distinguir entre bienes y servicios, el informe del Indec señaló que los bienes aumentaron un 1,7% en septiembre, mientras que los servicios registraron una suba del 2,4%. La diferencia muestra que los servicios tuvieron un incremento superior al promedio general del mes, mientras que los bienes evolucionaron por debajo de ese nivel.

En cuanto al comportamiento regional, el Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron aumentos del 2%, por encima del promedio nacional del 1,9%. Cuyo y el Noroeste presentaron variaciones del 1,9%, el Noreste tuvo una suba del 1,7% y la Patagonia mostró el menor incremento, con un 1,4%. Los datos reflejan diferencias en la evolución de los precios según la región del país.

Con estos resultados, septiembre cerró con una inflación mensual del 1,9% y una variación acumulada del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026. El informe oficial permite observar tanto la evolución general del costo de vida como las diferencias entre los rubros y las regiones, con aumentos destacados en vivienda y educación y una incidencia importante de los alimentos en el índice mensual.