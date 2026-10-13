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Tragedia en la Ruta 39: tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y un utilitario

Tres personas murieron y el conductor de un camión resultó herido tras un choque frontal con una Citroën Berlingo cerca de Rosario del Tala.

13 de octubre 2026 · 07:30hs
Tragedia en la Ruta 39: tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y un utilitario

Tres personas fallecieron en la madrugada de este martes como consecuencia de un grave siniestro vial ocurrido sobre la ruta provincial 39, a la altura del kilómetro 56, frente al Jockey Club de Rosario del Tala.

El hecho se registró alrededor de las 4.50 y tuvo como protagonistas a un camión Scania con acoplado cargado con bolsas de cal viva y una camioneta Citroën Berlingo.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales , el transporte de carga circulaba en dirección este-oeste y era conducido por un hombre de 52 años oriundo de Chajarí. Por causas que se tratan de establecer, el camionero habría colisionado con un equino que se encontraba sobre la cinta asfáltica.

A raíz del impacto, perdió el control del vehículo, cruzó al carril contrario y chocó de frente contra la Citroën Berlingo que transitaba en sentido opuesto. Como consecuencia de la colisión, los tres ocupantes de la camioneta fallecieron en el lugar. Según se informó, el vehículo pertenecería a la ciudad de Urdinarrain, consignó Tal Cual Chajarí.

Oficialmente aún no se dieron a conocer las identidades y edades de las víctimas.

Camionero herido

En tanto, el conductor del camión sufrió lesiones y fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar del siniestro, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió la tragedia. La circulación en la zona se vio afectada durante varias horas debido a las tareas periciales y de remoción de los vehículos involucrados.

Tragedia Ruta 39 Choque
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