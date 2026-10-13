La Comparsa Emperatriz presentó la temática "Atlántida"

El eje central de la presentación de la temática que representará a la actual campeona del carnaval, Emperatriz: “ATLÁNTIDA: DEL ABISMO A LA ETERNIDAD”.

Con instalaciones totalmente colmadas en la sede social del Club Estudiantes, Comparsa Emperatriz realizó este fin de semana una fiesta memorable que marcó el inicio oficial del camino hacia el Carnaval de Concordia 2027, con la presentación de la temática.

Hinchas, familias, colaboradores, integrantes, talleristas y carroceros colmaron la sede social del Club Estudiantes en una noche cargada de emoción, orgullo y sentido de pertenencia, que tuvo como eje central la presentación de la temática que representará a la actual campeona del carnaval: “ATLÁNTIDA: DEL ABISMO A LA ETERNIDAD”.

Reconocimiento

La fiesta, como es sello distintivo de Emperatriz, fue dirigida y conducida íntegramente por integrantes y bailarines de la comparsa y estuvo dividida en tres bloques que contaron con distintas coreografías a cargo del ballet oficial, los grupos más jóvenes y el semillero de Emperatriz.

En el primer bloque se realizó un emotivo reconocimiento a todas las figuras que representaron a la institución en la edición 2026.

El segundo bloque fue uno de los momentos más emotivos y destacados de la noche. La bienvenida oficial estuvo a cargo del Presidente de la institución, Eduardo Cristina, cuyas palabras, cargadas de emotividad y de profundas verdades sobre lo que se siente y lo que genera el carnaval en la ciudad y para la sociedad, fueron muy aplaudidas y ovacionadas por todo el público presente. En su discurso, Cristina destacó el orgullo que siente por la comparsa y agradeció a toda la gente que hace posible que Emperatriz siga creciendo y superándose año tras año.

Seguidamente se realizó la lectura del argumento de la comparsa, a cargo de la figura más campeona del Carnaval de Concordia, Emilce Cristina, acompañada de la proyección de un video alusivo a la temática 2027.

El tercer bloque fue el momento más esperado: la coronación de la nueva Soberana de Batería, Sofía Camino, la actual Pasista ganadora del carnaval de Concordia y del Semillero Emperador. Sofía fue coronada por Zayda Cristina por la comisión de la Comparsa y la capa fue entregada por Santiago Martínez en representación de todos los integrantes. Este acto tuvo una presentación emotiva y ovacionada por todo el público, y la presentación oficial del Samba Enredo 2027.

Carnaval

Acompañada por la Batería TNT, actual campeona del Carnaval de Concordia, Emperatriz presentó su nueva composición musical, obra que con un enorme esfuerzo de la institución vuelve a ser creación de uno de los compositores más grandes de Río de Janeiro e interpretada por una de las voces más destacadas del carnaval carioca, reafirmando el nivel y la proyección internacional de la comparsa.

La noche contó además con la participación de Armonía Emperadora, que interpretó canciones históricas y clásicas de Emperatriz, en una fiesta cálida, amena y familiar que una vez más marcó tendencia en el carnaval de la ciudad.

De esta manera, Comparsa Emperatriz ratifica su compromiso y su aporte permanente al carnaval de Concordia, a la cultura, al arte, al turismo y a la economía local, anunciando además su próxima fiesta para el mes que viene.