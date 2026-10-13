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El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Paraná Bus Turístico continúa consolidándose como una propuesta para conocer y redescubrir Paraná.

13 de octubre 2026 · 14:19hs
El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

FERNANDA RIVERO / UNO

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

Entre enero y septiembre, 11.277 personas participaron de los recorridos del Bus Turístico por los principales atractivos de Paraná. La propuesta combina turismo, patrimonio y sensibilización de la comunidad y, durante este año, los recorridos destinados al público general beneficiaron a 14 instituciones de Paraná.

El Paraná Bus Turístico continúa consolidándose como una propuesta para conocer y redescubrir Paraná. Los recorridos guiados permiten a vecinos y turistas acercarse a la historia, la cultura, la naturaleza y el patrimonio de la ciudad.

La iniciativa forma parte del Programa de Sensibilización Turística “Descubrí Paraná”, impulsado por la Municipalidad, junto a las entidades que integran el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR). La propuesta contempla recorridos de aproximadamente dos horas, acompañados por guías turísticos, por algunos de los principales puntos emblemáticos de la capital entrerriana.

De martes a viernes, el Bus está destinado a instituciones educativas, centros de jubilados, organizaciones barriales y otras entidades, mediante reserva previa. Los sábados, domingos y feriados, en tanto, se realizan recorridos para el público general. En estas salidas, la venta de tickets se articula con instituciones locales que resultan beneficiarias de la propuesta.

“El Paraná Bus Turístico le da valor a la propuesta turística local y existe gracias a una inversión de la Municipalidad. Hay una decisión colectiva de potenciarlo”, había señalado el subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, al presentar el nuevo ciclo anual de recorridos.

En ese sentido, el funcionario destacó el valor de la propuesta no sólo como atractivo para quienes visitan Paraná, sino también como herramienta para que los propios vecinos conozcan y valoren su ciudad.

“El Bus nos permite mostrar Paraná desde otra perspectiva y, sobre todo, generar ese vínculo entre los vecinos y el patrimonio que tenemos. Queremos que quienes viven acá conozcan nuestra historia, nuestros lugares y nuestros atractivos, porque también son ellos quienes después pueden contar y transmitir qué tiene para ofrecer nuestra ciudad”, sostuvo Clavenzani.

Turismo y comunidad

Durante 2026, 14 instituciones de Paraná fueron beneficiadas mediante los recorridos abiertos al público general: Cooperadora del Hospital Escuela de Salud Mental, Asociación Ex Alumnos Escuela Normal, Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA), Alguien Como Yo FQ, Jardín Amparo Maternal, Fundación Crisálida, MIRARTEA Asociación Civil, APANA, Asociación Civil Arco Iris, Biblioteca Popular Caminantes, Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes (LEADI), Sociedad Damas Vicentinas, Suma de Voluntades y Cooperadora San Francisco de Asís.

De esta manera, la propuesta articula la promoción turística con el acompañamiento a organizaciones que desarrollan distintas tareas sociales y comunitarias en la ciudad.

“Hay una característica que valoramos especialmente: el Bus no solo genera una experiencia turística, sino que también permite que esa actividad tenga un impacto en instituciones de nuestra comunidad. Es una manera de vincular turismo, patrimonio y comunidad”, agregó el Clavenzani.

Un recorrido para descubrir Paraná

El circuito comprende lugares emblemáticos como el Parque Urquiza, la Cuesta de los Vascos, el Monumento a Urquiza, Plaza Alvear, el Centro Cívico Provincial, el Patito Sirirí, Puerto Nuevo, el Complejo del Túnel Subfluvial, las playas del Thompson y barrio Puerto Sánchez.

Con distintas modalidades y recorridos, el Paraná Bus Turístico sostiene así una propuesta que busca que la ciudad sea conocida tanto por quienes la visitan como por quienes la habitan, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con su patrimonio y sus atractivos.

Bus Turístico Paraná Turismo
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