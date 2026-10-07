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Se confirmó la fecha y hora del Superclásico

Boca recibirá a River el domingo 1 de noviembre, a partir de las 15, en el Superclásico del Torneo Clausura.

7 de octubre 2026 · 20:38hs
El Superclásico se jugará en la fecha 15.

El Superclásico se jugará en la fecha 15.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó la agenda del Torneo Clausura hasta la fecha 15 y por consiguiente oficializó que la próxima edición del Superclásico se disputará el domingo 1° de noviembre, a partir de las 15, en La Bombonera.

Con ambos equipos peleando por cumplir sus objetivos en la recta final de la tabla anual, el cruce podría ser clave no solo por la definición del título, sino por la carrera rumbo a la Copa Libertadores, al igual que ocurrió en 2025.

A su vez, se dio a conocer la fecha en la que el Xeneize se medirá con Independiente y el Millonario con Racing por la jornada 14. Ambos cruces están estipulados para el domingo 25 de octubre, el primero en el Libertadores de América a las 17 y el otro para las 19.15 en el Monumental.

De esta forma, ambos llegarían con descanso de una semana para el cruce interzonal, por lo que estarán en igualdad de condiciones en este ámbito. De todas formas, el mes del cuadro de la Ribera estará algo más cargado por la serie por semifinales de la Copa Sudamericana que lo medirán con Vasco da Gama.

El último Superclásico

La última vez que ambos cuadros se vieron las caras fue el 19 de abril por el Apertura en el Monumental, en esa ocasión, fue victoria por la mínima de la visita tras un gol de penal de Leandro Paredes.

Desde aquel entonces, los planteles de ambos pasaron por grandes cambios, por empezar, ya no están Claudio Úbeda y Eduardo Coudet sino Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio. A su vez, será el primer Superclásico para figuras como Nicolás Otamendi, Leonel Flores, Thiago Almada, Ángel Correa y Leandro Lozano, entre otros.

Superclásico Torneo Clausura Boca River
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