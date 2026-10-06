El homenaje de River a Lionel Messi

El Millonario tiene todo listo para que Lionel Messi se vuelva a sentir como en casa en Núñez: las pantallas mostrarán todas sus anotaciones en esa cancha.

El Millonario acondicionó su estadio para despedir a Lionel Messi.

Este martes, más de 21 años después de su primera vez con la celeste y blanca, Lionel Messi se despedirá de manera definitiva de la Selección Argentina. Lo hará en el estadio Monumental en un amistoso ante Benin, y en la previa, desde River le dedicaron un homenaje y publicaron mensajes de sus excompañeros que actualmente visten la banda roja.

Los míticos pasillos internos del Antonio Vespucio Liberti tienen pantallas verticales que, usualmente, muestran a los integrantes del plantel del Millonario. En ocasión del adiós del 10, mostraron que habrá una imagen dinámica con la leyenda "Gracias, Capitán", y se podrán ver sus todos goles en el Monumental.

El Monumental se prepara para la última función del https://t.co/J7vjRRYEY5 — River Plate (@RiverPlate) October 6, 2026

En total, fueron 19 tantos en 28 partidos disputados, de los que ganó 22 e igualó apenas seis. Invicto y goleador, Messi se va de la Selección Argentina en la cancha en la que más veces defendió la celeste y blanca.

El saludo de los jugadores de River al 10

Gracias para siempre, capitán ©El homenaje a Leo Messi en palabras de sus compañeros Otamendi, Correa, Montiel, Acuña, Almada y Martínez Quarta. https://t.co/UAhmBAPtbf — River Plate (@RiverPlate) October 6, 2026

Además, las cuentas sociales oficiales de River publicaron un video con saludos de excompañeros suyos que hoy estarán presentes en Núñez. Campeones del mundo y bicampeones de América (Lucas Martínez Quarta ganó las dos Copa América, pero no estuvo en Qatar), referentes del actual plantel millonario le dejaron un mensaje especial a Messi.