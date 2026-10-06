Este martes, más de 21 años después de su primera vez con la celeste y blanca, Lionel Messi se despedirá de manera definitiva de la Selección Argentina. Lo hará en el estadio Monumental en un amistoso ante Benin, y en la previa, desde River le dedicaron un homenaje y publicaron mensajes de sus excompañeros que actualmente visten la banda roja.
El homenaje de River a Lionel Messi
El Millonario tiene todo listo para que Lionel Messi se vuelva a sentir como en casa en Núñez: las pantallas mostrarán todas sus anotaciones en esa cancha.
Los míticos pasillos internos del Antonio Vespucio Liberti tienen pantallas verticales que, usualmente, muestran a los integrantes del plantel del Millonario. En ocasión del adiós del 10, mostraron que habrá una imagen dinámica con la leyenda "Gracias, Capitán", y se podrán ver sus todos goles en el Monumental.
En total, fueron 19 tantos en 28 partidos disputados, de los que ganó 22 e igualó apenas seis. Invicto y goleador, Messi se va de la Selección Argentina en la cancha en la que más veces defendió la celeste y blanca.
El saludo de los jugadores de River al 10
Además, las cuentas sociales oficiales de River publicaron un video con saludos de excompañeros suyos que hoy estarán presentes en Núñez. Campeones del mundo y bicampeones de América (Lucas Martínez Quarta ganó las dos Copa América, pero no estuvo en Qatar), referentes del actual plantel millonario le dejaron un mensaje especial a Messi.