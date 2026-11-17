Se realizó la segunda edición de esta iniciativa organizada por la Ecenaa y acompañada por SUP Paraná.

La Escuela de Canotaje Expedición y Natación de Aguas Abiertas (Ecenaa) , junto con el acompañamiento de SUP Paraná, llevó adelante la segunda edición de Remando Disfrazados, una original iniciativa que combinó actividad náutica, diversión y recreación en las aguas del río Paraná.

La propuesta reunió a un grupo de alumnos que se sumaron a la jornada con distintos disfraces y le pusieron color a un recorrido que realizaron a bordo de kayaks, tablas de stand up paddle (SUP) y hasta con paraguas.

El recorrido desde la Ecenaa

La travesía tuvo como punto de partida la dársena ubicada junto a la sede de Ecenaa. Desde allí, los participantes navegaron hasta el Islote Curupí y posteriormente se dirigieron hacia el balneario Thompson, donde realizaron una parada para compartir distintas actividades recreativas.

En ese lugar hubo juegos, espuma y momentos de diversión que le dieron un marco festivo al encuentro. Luego de disfrutar de la propuesta, el grupo emprendió el regreso hacia las instalaciones de Ecenaa, completando una jornada diferente sobre el río.

De esta manera, Remando Disfrazados tuvo su segunda edición y volvió a ofrecer un espacio de encuentro para los alumnos de ambas escuelas, con el objetivo de disfrutar del entorno natural del Paraná a través del deporte, la recreación y una cuota de creatividad.

Fotos: Gentileza Pablo Taulada