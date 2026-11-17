Boca Juniors buscará conquistar un título internacional después de 18 años cuando enfrente el próximo sábado a Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana. El juego decisivo del certamen continental se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El Xeneize no solo tiene la chance de cortar años de sequía sin títulos internacionales, sino que también generaría alegrías a siete elencos, los cuales se verían beneficiados deportiva y económicamente con la consagración del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Los equipos que se beneficiarán si Boca conquista la Sudamericana

Si Boca sale campeón de la Sudamericana, se clasificará a la Libertadores 2027 como "CONMEBOL 2", dejando el lugar de "Argentina 4" a Argentinos Juniors, que clasificaría directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Esta liberación de cupos también generaría que Independiente Rivadavia de Mendoza clasifique a la fase previa de la Libertadores 2027 y que Estudiantes de La Plata logre asegurar su lugar en la Copa Sudamericana 2027, más allá de que debe jugar la final de la Libertadores 2026 y, de ganarla, aseguraría su lugar en la próxima instancia, por lo que también liberaría un cupo.

Gimnasia de La Plata es otro de los que podría beneficiarse. El Lobo podría jugar la "Pre-Libertadores" si Boca gana la Sudamericana y otro de los primeros de la "Tabla Anual" gana el Clausura.

La misma situación se daría para Barracas Central e Independiente: si el Xeneize vence al Galo y alguno de los punteros de la Anual sale campeón —o si el Pincha vence a Palmeiras—, jugarían la Sudamericana 2027.

Otro de los elencos que estará más que pendiente de la definición de Boca el próximo sábado será Platense, el rival del "Azul y Oro" en la final de la Copa Argentina, que se vería beneficiado con el título internacional en Barranquilla.